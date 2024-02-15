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    Орлов удивился, что Дзюбе разрешили пропустить сбор

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в «Локомотиве», где нападающему Артему Дзюбе разрешили пропустить второй сбор команды. Он присоединился к ней в начале третьего сбора 13 февраля.

    – А у «Локомотива» Дзюба пропустил сбор... Что происходит?

    – Я удивлен, что Дзюба не на сборах. Это будет сложно для него, потому что у него такой возраст – наоборот надо много тренироваться. Но раз Галактионов ему разрешает – что ж... А может, Артем лечит травмы какие-нибудь.

    У «Локомотива» все равно есть Тикнизян, есть Жемалетдинов, есть Миранчук, Пиняев, другие хорошие ребята, плюс отличный вратарь Лантратов. А это очень много значит.

    – В этом отсутствии Дзюбы на сборах какой-то неспортивной подоплеки не видите? У него ведь контракт только до лета...

    – Нет, а какой в этом смысл? Он же весной должен играть. Есть, конечно, Сулейманов – он хороший, но с Дзюбой было бы поинтереснее, если только он будет в форме. Но после пропуска сборов – это вопрос. Впрочем, наверняка этот вопрос как-то решается, во всяком случае ничего тревожного из клуба не исходит. Значит, у них все в порядке.

    • Сообщалось, что 35-летний Дзюба пропустил второй сбор команды по медицинским причинам.
    • В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 4 гола и 2 результативные передачи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.02.2024 17:51
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    Комментарии (10)
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    MazaiNN
    1708008803
    Дзюба удивился что Орлов ещё чему то удивился. Все удивительное осталось в детстве.
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    Красногвардейчик
    1708010681
    А насчёт Веньделя он не удивляется?))
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    Suvorov71
    1708010939
    Гена Флюгер ( это его так Рукаку назвал, да он и не ошибся), очень переживает за Рукаку, ведь Рукаку, назвал его ещё псом гапрёмоским
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    шахта Заполярная
    1708017669
    Дюбе не до пустяков, он мегафон покрывает
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    Cleaner
    1708018011
    Не Генино дело лезть со своим мнением в Локомотив.
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