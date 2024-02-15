Орлов удивился, что Дзюбе разрешили пропустить сбор

Комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в «Локомотиве», где нападающему Артему Дзюбе разрешили пропустить второй сбор команды. Он присоединился к ней в начале третьего сбора 13 февраля.

– А у «Локомотива» Дзюба пропустил сбор... Что происходит?

– Я удивлен, что Дзюба не на сборах. Это будет сложно для него, потому что у него такой возраст – наоборот надо много тренироваться. Но раз Галактионов ему разрешает – что ж... А может, Артем лечит травмы какие-нибудь.

У «Локомотива» все равно есть Тикнизян, есть Жемалетдинов, есть Миранчук, Пиняев, другие хорошие ребята, плюс отличный вратарь Лантратов. А это очень много значит.

– В этом отсутствии Дзюбы на сборах какой-то неспортивной подоплеки не видите? У него ведь контракт только до лета...

– Нет, а какой в этом смысл? Он же весной должен играть. Есть, конечно, Сулейманов – он хороший, но с Дзюбой было бы поинтереснее, если только он будет в форме. Но после пропуска сборов – это вопрос. Впрочем, наверняка этот вопрос как-то решается, во всяком случае ничего тревожного из клуба не исходит. Значит, у них все в порядке.