Орлов предположил, что Файзуллаева летом заберут из ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов высказался о составе ЦСКА.

– Возвращаясь к ЦСКА, есть у армейцев недокомплект?

– У них действительно не хватает запасных. Но на что-то ведь Федотов рассчитывает, а он – очень хороший тренер, очень хороший тактик. У него этот замечательный Файзуллаев появился. Но на него, как я понимаю, уже кто-то положил глаз... Наверное, летом его у армейцев заберут.

– Знаменитая тактика армейцев – выводить на хороший уровень и продавать.

– Это тактика хорошая для бизнеса, а вот для результата – посмотрим.