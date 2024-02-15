Орлов предположил, что Файзуллаева летом заберут из ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов высказался о составе ЦСКА.
– Возвращаясь к ЦСКА, есть у армейцев недокомплект?
– У них действительно не хватает запасных. Но на что-то ведь Федотов рассчитывает, а он – очень хороший тренер, очень хороший тактик. У него этот замечательный Файзуллаев появился. Но на него, как я понимаю, уже кто-то положил глаз... Наверное, летом его у армейцев заберут.
– Знаменитая тактика армейцев – выводить на хороший уровень и продавать.
– Это тактика хорошая для бизнеса, а вот для результата – посмотрим.
- ЦСКА занимает в РПЛ восьмое место с 28 очками после 18 туров.
- 20-летний полузащитник Аббосбек Файзуллаев провел за армейцев в нынешнем сезоне 18 матчей, забил 2 гола, отдал 6 передач.