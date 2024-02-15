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    Орлов предположил, что Файзуллаева летом заберут из ЦСКА

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о составе ЦСКА.

    – Возвращаясь к ЦСКА, есть у армейцев недокомплект?

    – У них действительно не хватает запасных. Но на что-то ведь Федотов рассчитывает, а он – очень хороший тренер, очень хороший тактик. У него этот замечательный Файзуллаев появился. Но на него, как я понимаю, уже кто-то положил глаз... Наверное, летом его у армейцев заберут.

    – Знаменитая тактика армейцев – выводить на хороший уровень и продавать.

    – Это тактика хорошая для бизнеса, а вот для результата – посмотрим.

    • ЦСКА занимает в РПЛ восьмое место с 28 очками после 18 туров.
    • 20-летний полузащитник Аббосбек Файзуллаев провел за армейцев в нынешнем сезоне 18 матчей, забил 2 гола, отдал 6 передач.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.02.2024 16:47
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    Комментарии (2)
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    шахта Заполярная
    1708017857
    Орлов ты хоть домой, на помойку загляни, что ты как бездомный по всем клубам шарахаешься
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