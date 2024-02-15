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    Орлов назвал фаворита в матче «Зенита» со «Спартаком»

    Комментатор Геннадий Орлов оценил расклад сил перед матчем 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

    – Если судить по тому, что вы увидели в исполнении «Зенита» и «Спартака» в это межсезонье, в предстоящей 2 марта встрече петербуржцы – фавориты по всему?

    – Да, конечно, фавориты, по определению. «Спартаку» надо сыграть в Петербурге выше своих возможностей, но сможет ли он? В футболе правило одно: каждый матч – это новая жизнь, и мы играем настолько хорошо, насколько нам позволяет соперник. Если «Спартак» начнет прессинговать с первой минуты до последней, то «Зениту» будет трудно.

    • «Зенит» занимает в РПЛ второе место с 36 очками после 18 туров.
    • «Спартак» идет пятым с 30 очками.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.02.2024 13:56
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    Комментарии (17)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707995668
    Кто фаворит? Если хряки фарм клуб Зенита, о чём может быть речь? Вопрос только на какое число голов Зенит унизит их! Устоит ли рекорд 7-1 в пользу Зенита. Шанс его обновить большой! Гыгыгы
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    NewLife
    1707995846
    Пока Газпром рулит в РФС разговор о фаворитах неуместен и нужен только мусорным хейтерским сайтам вроде РБ Спорта.
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    Лицом_на_клаве
    1707996103
    По всем статьям петербуржцы сильнее.
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    Suvorov71
    1707997664
    А Флюгер то ссыт, понимает что к чему, вонь то пускает, а очко рукой прикрыл, пока футбол в руках промкваса помойные могут думать, что они шемьпиньоны, а на самом деле помойка
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    Азбука
    1707997763
    У Зенита многое будет зависеть от игры новичков. У Спартака от игры обороны.
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    ...уефан
    1708000780
    ...одно могу сказать точно - скучно не будет)...
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    DOCTOR PENALTY
    1708004158
    Не могу представить Спартак фаворитом с Абаскалем. ((( "*
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    шахта Заполярная
    1708004226
    Если внешние силы (какие, все знают) не будут вмешиваться, то игра должна быть интересной.
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