Орлов назвал фаворита в матче «Зенита» со «Спартаком»

Комментатор Геннадий Орлов оценил расклад сил перед матчем 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

– Если судить по тому, что вы увидели в исполнении «Зенита» и «Спартака» в это межсезонье, в предстоящей 2 марта встрече петербуржцы – фавориты по всему?

– Да, конечно, фавориты, по определению. «Спартаку» надо сыграть в Петербурге выше своих возможностей, но сможет ли он? В футболе правило одно: каждый матч – это новая жизнь, и мы играем настолько хорошо, насколько нам позволяет соперник. Если «Спартак» начнет прессинговать с первой минуты до последней, то «Зениту» будет трудно.