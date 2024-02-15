Тюкавин сделал выбор между Мбаппе и Холандом

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил, кто ему больше импонирует – Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанд.

- Ты говорил, что тебе не нравится игра Холанда. Почему?

– Не то что не нравится его игра... Скорее мне не близок тот стиль, в котором он действует.

Да, много забивает, но, наверное, я примеряю игру форвардов на себя. Холанд высокий, действует за счет мощи, я за ним не слежу.

– Значит, не он лучший игрок 2023 года, как все говорят?

– Может, и он, людям виднее. Мне это без разницы. Если бы попросили сделать выбор, то отдал бы голос за Мбаппе, наверное.