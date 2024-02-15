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    Тюкавин сделал выбор между Мбаппе и Холандом

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил, кто ему больше импонирует – Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанд.

    - Ты говорил, что тебе не нравится игра Холанда. Почему?

    – Не то что не нравится его игра... Скорее мне не близок тот стиль, в котором он действует.

    Да, много забивает, но, наверное, я примеряю игру форвардов на себя. Холанд высокий, действует за счет мощи, я за ним не слежу.

    – Значит, не он лучший игрок 2023 года, как все говорят?

    – Может, и он, людям виднее. Мне это без разницы. Если бы попросили сделать выбор, то отдал бы голос за Мбаппе, наверное.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2024 12:57
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ilichkadr
    1707992161
    Кто такой Тюкавин? "СПАМ-Экспресс" ещё бы спросил у бабки, которая перед стадионом продаёт семечки. Она наверняка больше знает про Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
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    Cleaner
    1707992902
    Тюкавин. Это который бегает за клуб ПЯТЬДЕСЯТЛЕТБЕЗТИТУЛОВ??? Кому интересно мнение этого футбольного ноунейма о таких ЗВЕЗДАХ футбола???
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    vasilkekf
    1707994076
    Я подумал, что хватит верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Только потеря денег. Есть отличный сервис, который работает с 2013 года. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии на все прогнозы. МАТЧ ТВ о них показывал сюжет.
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    Марк Аврелий!
    1707997030
    Тюкавин их хочет "купить"?
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    vmonomah17
    1707997333
    Сидит такой Перес в Реале. У него спрашивают сотрудники, мол, кого будем брать, Холанда или Мбаппе? Перес, задумчиво, отвечает: Надо сначала узнать, кто их них больше импонирует Тюкавину из России)))
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