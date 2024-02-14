Орлов: «Джикия – не для команды, которая может бороться за первое место»

Комментатор Геннадий Орлов поддержал решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля по Георгию Джикии, потерявшему место в основном составе команды.

– У Джикии – футбольная осень, ему уже трудно. Он играл в основе как центральный защитник, и в основном из этой зоны «Спартаку» забивались мячи. Ну он не для команды, которая может бороться за первое место, при нынешней конкуренции. При всем уважении.

У него хорошая карьера, он хороший парень, но мастерства уже недостаточно, физических сил и всего остального. Футбол – он жесток, надо выигрывать жесточайшую конкуренцию, и никуда не деться от этого. Но он себе сделал имя, к нему все относятся с уважением, и я в том числе. У него было много хороших матчей, но время ушло вперед – и футбол уходит вперед. И надо его догонять и быть впереди. Абаскаль ведь почему-то от него отказывается…

– Есть причины, значит…

– Да причина одна – не хватает мастерства в игре. Не хочу развивать эту тему дальше, но с Абаскалем по поводу Джикии я согласен.