Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Орлов: «Джикия – не для команды, которая может бороться за первое место»

    Орлов: «Джикия – не для команды, которая может бороться за первое место»

    Комментатор Геннадий Орлов поддержал решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля по Георгию Джикии, потерявшему место в основном составе команды.

    У Джикии – футбольная осень, ему уже трудно. Он играл в основе как центральный защитник, и в основном из этой зоны «Спартаку» забивались мячи. Ну он не для команды, которая может бороться за первое место, при нынешней конкуренции. При всем уважении.

    У него хорошая карьера, он хороший парень, но мастерства уже недостаточно, физических сил и всего остального. Футбол – он жесток, надо выигрывать жесточайшую конкуренцию, и никуда не деться от этого. Но он себе сделал имя, к нему все относятся с уважением, и я в том числе. У него было много хороших матчей, но время ушло вперед – и футбол уходит вперед. И надо его догонять и быть впереди. Абаскаль ведь почему-то от него отказывается…

    – Есть причины, значит…

    Да причина одна – не хватает мастерства в игре. Не хочу развивать эту тему дальше, но с Абаскалем по поводу Джикии я согласен.

    • В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал всего в 9 матчах за «Спартак».
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
    • Агент футболиста сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.

    Новости по теме
    Орлов рассказал, чем его приятно удивило «Динамо» 3
    Орлов назвал сильные качества Карпина 1
    Орлов рассказал, как «Сочи» будет использовать Сутормина
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2024 13:19
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+