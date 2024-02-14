Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Барселона» определила сумму, за которую готова продать де Йонга

    «Барселона» определила сумму, за которую готова продать де Йонга

    «Барселона», в случае решения о продаже полузащитника Френки де Йонга, запросит у покупателя около 100 миллионов евро. По данным Mundo Deportivo, в клубе считают эту сумму считают адекватной с учетом трансферов в «Челси» Мойсеса Кайседо (115 миллионов евро) из «Брайтона» и Энцо Фернандеса (121 миллион евро) из «Бенфики».

    Три месяца назад «Барселона» предложил де Йонгу продление контракта до 2029 года без снижения зарплаты, но так и не получила ответа. Если нидерландец откажется продлевать соглашение, рассчитанное до 2026 года, его продадут этим летом.

    В «Барселоне» полагают, что в случае отказа от продления контракта на де Йонга будет спрос, особенно в Англии.

    • В этом сезоне де Йонг провел 23 матча за «Барселону» во всех турнирах, забил 1 гол и получил 8 желтых карточек.
    • Он перешел в каталонский клуб летом 2019 года из «Аякса». По данным Transfermarkt сумма сделки составила 85 миллионов евро.

    Новости по теме
    «Наполи» планирует сменить тренера перед матчем с «Барсой» – известен главный кандидат 1
    Араухо ответил, почему Месси – лучший в мире 2
    Суарес объяснил, почему перешел в 2014 году в «Барсу», а не в «Реал» 4
    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2024 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+