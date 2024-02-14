«Барселона» определила сумму, за которую готова продать де Йонга

«Барселона», в случае решения о продаже полузащитника Френки де Йонга, запросит у покупателя около 100 миллионов евро. По данным Mundo Deportivo, в клубе считают эту сумму считают адекватной с учетом трансферов в «Челси» Мойсеса Кайседо (115 миллионов евро) из «Брайтона» и Энцо Фернандеса (121 миллион евро) из «Бенфики».

Три месяца назад «Барселона» предложил де Йонгу продление контракта до 2029 года без снижения зарплаты, но так и не получила ответа. Если нидерландец откажется продлевать соглашение, рассчитанное до 2026 года, его продадут этим летом.

В «Барселоне» полагают, что в случае отказа от продления контракта на де Йонга будет спрос, особенно в Англии.