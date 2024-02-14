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    • Орлов – о соперниках «Зенита» по Кубку Равноправия: «За такие деньги нужно было посильнее команды пригласить»

    Орлов – о соперниках «Зенита» по Кубку Равноправия: «За такие деньги нужно было посильнее команды пригласить»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями о подготовке «Зенита» к возобновлению чемпионата России.

    – Победа в Кубке Равноправия и крупный общий счет, с которым «Зенит» его выиграл, это, конечно, не показатель. Были слабые команды, это не спарринги. За такие деньги, которые заплатил за турнир организатор, нужно было посильнее команды пригласить. Но в остальном какие могут быть претензии?

    – Кажется, никаких…

    – Именно. «Зенит» готовится, все тренируются с самоотдачей, это можно увидеть в трансляциях по клубному телевидению. И это очень важно для тех, кто разбирается в футболе, кто видит, что они делают, кто что собой представляет. Я лично от этого получаю удовольствие, это лучше всяких репортажей с матчей.

    Я на днях виделся с Александром Медведевым на хоккее, и он говорит, что никаких претензий к условиям сборов быть не может, у всех прекрасное настроение и расположение духа. И все предпосылки в тому, что все будет хорошо.

    • «Зенит» провел в рамках Кубка Равноправия три матча – против «Аль-Духаиля» (2:0), «Шанхая Шеньхуа» (6:0) и «Сантоса» (4:1).
    • Петербуржцы занимают второе место в РПЛ с 36 очками после 18 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.02.2024 11:31
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    Комментарии (13)
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    Номэд
    1707900569
    Вшивые сами придумали турнир, набрали слабейших и сами выиграли. А болелы блохастые рады, будто это ЛЧ была. Вот это гыгыгы! А самое прикольное, это название турнира. Кубок РАВНОПРАВИЯ. Ахаха
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    Suvorov71
    1707901426
    Вот тут с тобой согласен, Флюгер признал, что соперники слабы, а вот если кто сильнее они вас чпокают, ну пример Нефтчи Баку 13 место в чемпионате, а питерскую помойку имеют, да Гена Флюгер прав, вибираем слабых
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    Дубина
    1707903453
    С детворой помойка любит играть((((
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    Дядя Серёжа
    1707903931
    С победой коллеги, вы прям в зените... славы
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    шахта Заполярная
    1707904189
    Гена кто платит деньги, тот и кубок танцует. Пригласи команды середняки, то можно потерять было оплаченный кубок, название кубка конечно дебильное, но какой победитель, такое и название. За то палкожопые в экстазе.
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    шахта Заполярная
    1707904871
    Сегодня праздник у бледноголубых. Поздравляем вас с днем влюбленных подирасов.
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    Krics
    1707919164
    Денег не жалко,а Круговой объел Зину на сборах,в куске хлеба и крыши над головой упрекнул Орлов ,не бразильца пропустившего сборы,а игрока сборной России,проверьте на экстремизм,ихмо.
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    Гребенников-Александр-goo
    1707934409
    Ну, кубок равноправия взяли. Теперь месяц гордости. И по окончании *****-парад.
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