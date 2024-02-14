Орлов – о соперниках «Зенита» по Кубку Равноправия: «За такие деньги нужно было посильнее команды пригласить»

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями о подготовке «Зенита» к возобновлению чемпионата России.

– Победа в Кубке Равноправия и крупный общий счет, с которым «Зенит» его выиграл, это, конечно, не показатель. Были слабые команды, это не спарринги. За такие деньги, которые заплатил за турнир организатор, нужно было посильнее команды пригласить. Но в остальном какие могут быть претензии?

– Кажется, никаких…

– Именно. «Зенит» готовится, все тренируются с самоотдачей, это можно увидеть в трансляциях по клубному телевидению. И это очень важно для тех, кто разбирается в футболе, кто видит, что они делают, кто что собой представляет. Я лично от этого получаю удовольствие, это лучше всяких репортажей с матчей.

Я на днях виделся с Александром Медведевым на хоккее, и он говорит, что никаких претензий к условиям сборов быть не может, у всех прекрасное настроение и расположение духа. И все предпосылки в тому, что все будет хорошо.