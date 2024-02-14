«Зенит» изменил эмблему в социальных сетях в рамках сотрудничества с благотворительным фондом

«Зенит» изменил клубную эмблему в социальных сетях в поддержку совместного проекта с фондом «Антон тут рядом».
«Новая версия логотипа сине-бело-голубых создана по мотивам специальной валентинки, разработанной «Зенитом» и благотворительной организацией.
Помимо голубого сердца, открытка содержит фразу «Счет открыт. Это гол!». Эта цитата – часть сочинения Дениса Сироткина, художника и студента фонда. Денис много лет увлекается футболом, ходит на матчи «Зенита» и делится новостями с поля с коллегами по мастерским.
Счет открыт. Счет на неиспытуемые чувства, поддержку близких и теплые слова для тех, кто рядом», – говорится в сообщении.
Валентинку можно приобрести в интернет-магазине фонда. Все полученные от продажи средства пойдут на работу фонда «Антон тут рядом», поддержку детей и взрослых с аутизмом.
- Сотрудничество «Зенита» с благотворительным фондом началось более пяти лет назад.
- Опыт проекта «Антон тут рядом» и уникальный подход в работе организации вдохновили клуб на создание собственной социальной программы «Зенит рядом». Ее главная задача – сделать так, чтобы каждый болельщик, независимо от особенностей здоровья, имел доступ к футболу.