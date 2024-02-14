«Зенит» изменил эмблему в социальных сетях в рамках сотрудничества с благотворительным фондом

«Зенит» изменил клубную эмблему в социальных сетях в поддержку совместного проекта с фондом «Антон тут рядом».

«Новая версия логотипа сине-бело-голубых создана по мотивам специальной валентинки, разработанной «Зенитом» и благотворительной организацией.

Помимо голубого сердца, открытка содержит фразу «Счет открыт. Это гол!». Эта цитата – часть сочинения Дениса Сироткина, художника и студента фонда. Денис много лет увлекается футболом, ходит на матчи «Зенита» и делится новостями с поля с коллегами по мастерским.

Счет открыт. Счет на неиспытуемые чувства, поддержку близких и теплые слова для тех, кто рядом», – говорится в сообщении.

Валентинку можно приобрести в интернет-магазине фонда. Все полученные от продажи средства пойдут на работу фонда «Антон тут рядом», поддержку детей и взрослых с аутизмом.