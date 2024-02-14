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    • «Зенит» изменил эмблему в социальных сетях в рамках сотрудничества с благотворительным фондом

    «Зенит» изменил эмблему в социальных сетях в рамках сотрудничества с благотворительным фондом

    «Зенит» изменил клубную эмблему в социальных сетях в поддержку совместного проекта с фондом «Антон тут рядом».

    «Новая версия логотипа сине-бело-голубых создана по мотивам специальной валентинки, разработанной «Зенитом» и благотворительной организацией.

    Помимо голубого сердца, открытка содержит фразу «Счет открыт. Это гол!». Эта цитата – часть сочинения Дениса Сироткина, художника и студента фонда. Денис много лет увлекается футболом, ходит на матчи «Зенита» и делится новостями с поля с коллегами по мастерским.

    Счет открыт. Счет на неиспытуемые чувства, поддержку близких и теплые слова для тех, кто рядом», – говорится в сообщении.

    Валентинку можно приобрести в интернет-магазине фонда. Все полученные от продажи средства пойдут на работу фонда «Антон тут рядом», поддержку детей и взрослых с аутизмом.

    • Сотрудничество «Зенита» с благотворительным фондом началось более пяти лет назад.
    • Опыт проекта «Антон тут рядом» и уникальный подход в работе организации вдохновили клуб на создание собственной социальной программы «Зенит рядом». Ее главная задача – сделать так, чтобы каждый болельщик, независимо от особенностей здоровья, имел доступ к футболу.

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    Источник: телеграм-канал Футбольный клуб «Зенит»

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    14.02.2024 09:46
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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707894066
    Хватит уподобляться гейропейским праздникам Хелуинам и прочим валентинкам. Это противоречит российским историческим, духовным, нравственным и религиозным принципам.У нас есть свои праздники Ивана Купала или День Петра и Февронии. Гыгыгы
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