Уткин оценил победу «Реала» над «РБ Лейпциг»

Журналист и комментатор Василий Уткин подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Реал», в котором испанский клуб победил со счетом 1:0 в гостях.

«Такие победы «Реала» называются банальным словом «на классе». Настолько банальным, что вроде бы незачем и определение подыскивать. Но матч очень хорошо просто объясняет, предметно так, что это значит.

Это значит, что у Шешко три момента, у Ольмо два, а счет 1:0 и забил Браим Диас, который получил мяч где-то за жопиными ушами и дальше все сделал сам.

На классе – это вот так», – написал Уткин.