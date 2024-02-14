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    Уткин оценил победу «Реала» над «РБ Лейпциг»

    Журналист и комментатор Василий Уткин подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг»«Реал», в котором испанский клуб победил со счетом 1:0 в гостях.

    «Такие победы «Реала» называются банальным словом «на классе». Настолько банальным, что вроде бы незачем и определение подыскивать. Но матч очень хорошо просто объясняет, предметно так, что это значит.

    Это значит, что у Шешко три момента, у Ольмо два, а счет 1:0 и забил Браим Диас, который получил мяч где-то за жопиными ушами и дальше все сделал сам.

    На классе – это вот так», – написал Уткин.

    • Единственный гол во встрече Диас забил на 48-й минуте.
    • Ответная игра пройдет 6 марта.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    14.02.2024 07:57
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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
    1707893499
    Можно, конечно и так назвать, а по мне - жалко Лейпциг.
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