Смородская считает себя причастной к чемпионству «Локо» в 2018 году: «Почти весь состав – мой»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заносит себе в актив чемпионство команды в сезоне-2017/18.

– Скажите, кто отработал на посту президента «Локомотива» лучше, чем я.

– Геркус? При нем же взяли чемпионство.

– Геркус пришел на теплое место, и практически весь состав, который стал чемпионом, был мой. Если уж Геркус такой хороший руководитель, почему у него после «Локомотива» нигде не получилось? У меня бы получилось везде.

– Почему вас тогда никуда не звали?

– Можно ответить честно?

– Да.

– Потому что я независима. За моей спиной никто не стоит. Я всегда делаю то, что сама считаю нужным и полезным для дела. А такие люди неудобны.