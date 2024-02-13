Смородская считает себя причастной к чемпионству «Локо» в 2018 году: «Почти весь состав – мой»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заносит себе в актив чемпионство команды в сезоне-2017/18.
– Скажите, кто отработал на посту президента «Локомотива» лучше, чем я.
– Геркус? При нем же взяли чемпионство.
– Геркус пришел на теплое место, и практически весь состав, который стал чемпионом, был мой. Если уж Геркус такой хороший руководитель, почему у него после «Локомотива» нигде не получилось? У меня бы получилось везде.
– Почему вас тогда никуда не звали?
– Можно ответить честно?
– Да.
– Потому что я независима. За моей спиной никто не стоит. Я всегда делаю то, что сама считаю нужным и полезным для дела. А такие люди неудобны.
- Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 года по август 2016 го.
- В этот период красно-зеленые выиграли один трофей – Кубок России сезона-2014/15.
- Илья Геркус стал следующим президентом «Локомотива». Летом 2018 года его должность была переименована в генерального директора, а в декабре 2018-го он оставил свой пост.