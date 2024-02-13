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    • Смородская считает себя причастной к чемпионству «Локо» в 2018 году: «Почти весь состав – мой»

    Смородская считает себя причастной к чемпионству «Локо» в 2018 году: «Почти весь состав – мой»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заносит себе в актив чемпионство команды в сезоне-2017/18.

    – Скажите, кто отработал на посту президента «Локомотива» лучше, чем я.

    – Геркус? При нем же взяли чемпионство.

    – Геркус пришел на теплое место, и практически весь состав, который стал чемпионом, был мой. Если уж Геркус такой хороший руководитель, почему у него после «Локомотива» нигде не получилось? У меня бы получилось везде.

    – Почему вас тогда никуда не звали?

    – Можно ответить честно?

    – Да.

    – Потому что я независима. За моей спиной никто не стоит. Я всегда делаю то, что сама считаю нужным и полезным для дела. А такие люди неудобны.

    • Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 года по август 2016 го.
    • В этот период красно-зеленые выиграли один трофей – Кубок России сезона-2014/15.
    • Илья Геркус стал следующим президентом «Локомотива». Летом 2018 года его должность была переименована в генерального директора, а в декабре 2018-го он оставил свой пост.

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    Источник: Sport24

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    13.02.2024 22:01
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    Комментарии (6)
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    WE ARE FOR PETER
    1707851040
    Верно говорит
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    dragoff
    1707858159
    Хахаха))) Журналист ей, походу, подливал!)))
    Ответить
    PAREVG.
    1707858663
    Чокнутая ведьма. Геркус, сделал самое главное - вернул шПалыча!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    Красногорск_Фан
    1707860435
    6 сезонов при ней она была напрямую причастна к чемпионству других клубов.
    Ответить
    фанат джигурды
    1707880872
    "Скажите, кто отработал на посту президента «Локомотива» лучше, чем я." Совсем что ли дура? Да Филатов, который столько титулов взял,сколько этой и не снилось!
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    Oldtrafford83
    1707885924
    бабка тоже таблетки не принимает
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