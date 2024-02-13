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    Жирков оценил ситуацию Джикии в «Спартаке»

    Бывший защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал ситуацию с игроком «Спартака» Георгием Джикией.

    «Даже не знаю, как относиться к ситуации с контрактом Джикии. Во внутриклубные дела тяжело залезть. Но когда так поступают с футболистом, который давно в «Спартаке», – плохо. Тем более, с русским игроком, который был и капитаном сборной», – сказал Жирков.

    • У игрока летом истекает контракт.
    • По словам агента Джикии Вадима Шпинева, соглашение будет продлено только в случае отсутствия Абаскаля в клубе.
    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.02.2024 21:13
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    Комментарии (5)
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    timon2401
    1707848722
    Тем более с "русским" игроком)) а то что он последнее время на поле как тюлень с мячом, то что зп у этого "русского" игрока далеко не сопоставима с его нынешним уровнем, то что агент бучу раздувает на это пох)) главное что давно и что "русский"
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    ...уефан
    1707849796
    ...а что, интересно, думает на тему Джикии та, которая ложки моет в спартаковской или зенитовской столовке?)...
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    alefreddy
    1707850300
    устали слушать лучше купите и вопрос закрыт
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    шахта Заполярная
    1707857038
    Играл, был, будет, если честно достали уже. Во всех командах, если игрок проиграл конкуренцию в основе, то он или усиленными тренировками ее возвращает, или ждет окончания контракта, как в зените, или просит что бы его продали, где он будет играть. Какой бы не был тренер, он себе не враг.
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