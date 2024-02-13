Жирков оценил ситуацию Джикии в «Спартаке»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал ситуацию с игроком «Спартака» Георгием Джикией.

«Даже не знаю, как относиться к ситуации с контрактом Джикии. Во внутриклубные дела тяжело залезть. Но когда так поступают с футболистом, который давно в «Спартаке», – плохо. Тем более, с русским игроком, который был и капитаном сборной», – сказал Жирков.