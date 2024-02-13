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    • Смородская: «Геркус умудрился упасть в минус на 2,5 млрд в клубе, где все процессы были отлажены как швейцарские часы»

    Смородская: «Геркус умудрился упасть в минус на 2,5 млрд в клубе, где все процессы были отлажены как швейцарские часы»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о бюджете клуба в период ее работы в нем.

    – За все время в клубе вы смогли выйти в плюс по бюджету?

    – Уже на третий год моего руководства мы были в плюсах. А уходя, оставила на балансе клуба более миллиарда рублей – после вычета налогов. Я не украла ни копейки, денег было достаточно и даже больше! Но за два года Геркус умудрился упасть в минус на 2,5 миллиарда, при том, что он пришел в клуб, в котором все процессы были отлажены, как швейцарские часы.

    • Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 года по август 2016 го.
    • В этот период красно-зеленые выиграли один трофей – Кубок России сезона-2014/15.
    • Илья Геркус стал следующим президентом «Локомотива». Летом 2018 года его должность была переименована в генерального директора, а в декабре 2018-го он оставил свой пост.

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    Источник: Sport24

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    13.02.2024 13:41
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