Смородская: «Геркус умудрился упасть в минус на 2,5 млрд в клубе, где все процессы были отлажены как швейцарские часы»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о бюджете клуба в период ее работы в нем.

– За все время в клубе вы смогли выйти в плюс по бюджету?

– Уже на третий год моего руководства мы были в плюсах. А уходя, оставила на балансе клуба более миллиарда рублей – после вычета налогов. Я не украла ни копейки, денег было достаточно и даже больше! Но за два года Геркус умудрился упасть в минус на 2,5 миллиарда, при том, что он пришел в клуб, в котором все процессы были отлажены, как швейцарские часы.