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    • Орлов оценил кандидатуры Джикии, Чалова и Антона Миранчука для «Зенита»

    Орлов оценил кандидатуры Джикии, Чалова и Антона Миранчука для «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможности перехода в «Зенит» Георгия Джикии из «Спартака», Фeдора Чалова из ЦСКА и Антона Миранчука из «Локомотива».

    «Джикия в «Зените»? Да перестаньте! Джикия – это вообще отрезанный ломоть. А Чалов, если он захочет сам, почему нет. Антон Миранчук – вряд ли, он за границу поедет, есть у него предложения. А что касается русского паспорта – у нас же сейчас есть Васильев и Коваленко. Они все время сейчас тренируются в основе», – сказал Орлов.

    • 30-летний Джикия провел в этом сезоне 9 матчей за «Спартак».
    • На счету 25-летнего Чалова в сезоне-2023/24 26 матчей за ЦСКА, 11 голов и 3 передачи.
    • У 28-летнего Антона Миранчука в текущем сезоне 24 матча, 4 гола и 5 передач за «Локомотив».

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    Источник: YouTube-канал #ТАКОЙФУТБОЛ

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    13.02.2024 11:15
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    Комментарии (5)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707812262
    Джикия и Миранчук не уровень Зенита. Чалов не выдержит конкуренции. Так что мимо. Гыгыгы
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    СпорЦмен
    1707812379
    Он хотел сказать, что Джекия отъе*анный ломоть. :)))
    Ответить
    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1707813241
    Типо 30 лет уже стар) Путин руководит и многие хвалят )
    Ответить
    Давид59
    1707821407
    Они тренируются в основе. Так и я бы тренировался. Надо играть в основе.
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    WE ARE FOR PETER
    1707823543
    Из этих никто не нужен в Зенит! Такие в Сочи или Спартак,к середнякам!)
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