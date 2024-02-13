Орлов оценил кандидатуры Джикии, Чалова и Антона Миранчука для «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможности перехода в «Зенит» Георгия Джикии из «Спартака», Фeдора Чалова из ЦСКА и Антона Миранчука из «Локомотива».
«Джикия в «Зените»? Да перестаньте! Джикия – это вообще отрезанный ломоть. А Чалов, если он захочет сам, почему нет. Антон Миранчук – вряд ли, он за границу поедет, есть у него предложения. А что касается русского паспорта – у нас же сейчас есть Васильев и Коваленко. Они все время сейчас тренируются в основе», – сказал Орлов.
- 30-летний Джикия провел в этом сезоне 9 матчей за «Спартак».
- На счету 25-летнего Чалова в сезоне-2023/24 26 матчей за ЦСКА, 11 голов и 3 передачи.
- У 28-летнего Антона Миранчука в текущем сезоне 24 матча, 4 гола и 5 передач за «Локомотив».