Орлов оценил кандидатуры Джикии, Чалова и Антона Миранчука для «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможности перехода в «Зенит» Георгия Джикии из «Спартака», Фeдора Чалова из ЦСКА и Антона Миранчука из «Локомотива».

«Джикия в «Зените»? Да перестаньте! Джикия – это вообще отрезанный ломоть. А Чалов, если он захочет сам, почему нет. Антон Миранчук – вряд ли, он за границу поедет, есть у него предложения. А что касается русского паспорта – у нас же сейчас есть Васильев и Коваленко. Они все время сейчас тренируются в основе», – сказал Орлов.