Смородская высказалась о путче, Ельцине и Горбачеве

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская вспомнила, как пережила события путча 18–21 августа 1991 года. Путч был организован самопровозглашенным политическим органом – ГКЧП, но потерпел поражение.
– Как вы встретили августовский путч в 1991-м, когда свергали Горбачева?
– Я очень испугалась, что все то, за что мы боролись – свобода слова, свобода личности, свобода творчества – будет раздавлено танками. Слава богу, этого не произошло.
– Если говорить спустя время – оно того стоило? Не разочаровались в Ельцине со временем?
– Конечно, Ельцин, как и Горбачев, совершил много ошибок. Но этот глоток свободы, который я получила при них, навсегда останется со мной.
- Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 года по август 2016‑го.
- В этот период красно-зеленые выиграли один трофей – Кубок России сезона-2014/15.