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    Смородская высказалась о путче, Ельцине и Горбачеве

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская вспомнила, как пережила события путча 18–21 августа 1991 года. Путч был организован самопровозглашенным политическим органом – ГКЧП, но потерпел поражение.

    – Как вы встретили августовский путч в 1991-м, когда свергали Горбачева?

    – Я очень испугалась, что все то, за что мы боролись – свобода слова, свобода личности, свобода творчества – будет раздавлено танками. Слава богу, этого не произошло.

    – Если говорить спустя время – оно того стоило? Не разочаровались в Ельцине со временем?

    – Конечно, Ельцин, как и Горбачев, совершил много ошибок. Но этот глоток свободы, который я получила при них, навсегда останется со мной.

    • Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 года по август 2016‑го.
    • В этот период красно-зеленые выиграли один трофей – Кубок России сезона-2014/15.

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    Источник: Sport24

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    13.02.2024 11:00
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    Комментарии (5)
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    СпорЦмен
    1707812217
    Видимо на 10 жизней наворовала.
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    Taps
    1707813166
    Бомбардир, совсем сбрендили ? Футбольных новостей нет ?
    Ответить
    biber.ru
    1707822391
    Таких свобода воровства больше волновала.
    Ответить
    MazaiNN
    1707827071
    Жду рассуждения Оли Бузовой о смысле бытия. А что? Она тоже об футбол терлась.
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