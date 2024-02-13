Смородская высказалась о путче, Ельцине и Горбачеве

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская вспомнила, как пережила события путча 18–21 августа 1991 года. Путч был организован самопровозглашенным политическим органом – ГКЧП, но потерпел поражение.

– Как вы встретили августовский путч в 1991-м, когда свергали Горбачева?

– Я очень испугалась, что все то, за что мы боролись – свобода слова, свобода личности, свобода творчества – будет раздавлено танками. Слава богу, этого не произошло.

– Если говорить спустя время – оно того стоило? Не разочаровались в Ельцине со временем?

– Конечно, Ельцин, как и Горбачев, совершил много ошибок. Но этот глоток свободы, который я получила при них, навсегда останется со мной.