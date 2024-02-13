Губерниев: «Зенит» просто так чемпионат не выиграет»

Спортивный комментатор и шоумен Дмитрий Губерниев рассказал, чего ждет от концовки чемпионата России.

«Зенит» укрепился, ему надо выиграть чемпионат, у него возможностей много. Остальные проводят более точечную селекцию, включая «Краснодар». Посмотрим, чья возьмет, рассудит все равно футбол.

На бумаге «Зенит» сильнейший сейчас, как это будет на зеленой траве – посмотрим. Я верю в конкуренцию. «Зенит» просто так чемпионат не выиграет.

Российскому футболу ротация нужна. В «Локомотив» я верю больше всех. Поэтому концовка будет ярчайшей. «Локомотив» как минимум поборется за тройку», – написал Губерниев.