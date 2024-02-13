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    Губерниев: «Зенит» просто так чемпионат не выиграет»

    Спортивный комментатор и шоумен Дмитрий Губерниев рассказал, чего ждет от концовки чемпионата России.

    «Зенит» укрепился, ему надо выиграть чемпионат, у него возможностей много. Остальные проводят более точечную селекцию, включая «Краснодар». Посмотрим, чья возьмет, рассудит все равно футбол.

    На бумаге «Зенит» сильнейший сейчас, как это будет на зеленой траве – посмотрим. Я верю в конкуренцию. «Зенит» просто так чемпионат не выиграет.

    Российскому футболу ротация нужна. В «Локомотив» я верю больше всех. Поэтому концовка будет ярчайшей. «Локомотив» как минимум поборется за тройку», – написал Губерниев.

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    Источник: «Советский спорт»

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    13.02.2024 10:10
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    Комментарии (12)
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    paracetamol
    1707808372
    А он и непросто так чемпионат выиграет!
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    Номэд
    1707808913
    Конечно просто так не выиграет. Газовый админресурс блохастым поможет...
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    baggio80
    1707811100
    Он его вообще в открытую покупает играть в футбол это удел слабых ))))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707812532
    Просто так это в свинарне. Им что 6, что 10 место, а Зенит выиграет с отрывом чемпионат. Гыгыгы
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    alp
    1707812680
    биатлонисту виднее..
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    somn
    1707813390
    Конечно сложно будет выиграть ЧР. "Краснодар" силён в этом году.
    Ответить
    ц
    1707818042
    Конечно не просто так, а судьи на что???
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    WE ARE FOR PETER
    1707823423
    Губер в футболе то ничего не понимает!) Спроси его как фамилии вратарей Локо и он не ответит))
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    Скай
    1707829776
    а бЗдинит его и не выиграет, сколько бы судейки не тянули это дно.
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    VPERDIV SPARTAK
    1707830447
    Губерка угостили бромантаном)
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