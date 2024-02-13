Смородская рассказала, как стала фрилансером после ухода из «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, чем занимается после ухода из московского клуба.

– Ольга Юрьевна, самый простой вопрос – как у вас дела?

– Пока все неплохо. Я уже пережила период, когда вроде как осталась не у дел. Работа в футболе – совсем не сказка, я долгое время жила в очень напряженном графике – матчи каждые выходные, трансферные переговоры, которые длятся ночами, потому что все тянут до последнего. Привыкла быть на ногах круглые сутки. А потом вдруг раз – и всего этого не стало.

Резкий переход от чрезмерной занятости до покоя. Было трудно собраться и начать заниматься чем‑то новым.

– Насколько затянулась сознательная пауза в работе?

– Месяцев семь вообще ничего не делала. У меня очень большой рабочий стаж – более 30 лет первым лицом в разных компаниях. Когда после стольких лет наступает тишина – это пугает. Это был период очень тяжелой трансформации. Но потом все устаканилось, и я нашла способ реализовать себя в этой новой жизни.

– И какой же?

– Мои друзья стали обращаться ко мне за помощью как к финансисту. Я консультировала их в вопросах бизнеса – помогала делать финансовые планы, бизнес‑планы, составляла заявки в банки на кредитование их предприятий.

Сначала работала только с теми, кого знала лично. Потом меня начали рекомендовать, и я стала помогать всем, кто ко мне обращался. Сейчас по‑прежнему консультирую, работаю на фрилансе.