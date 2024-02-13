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    • Смородская рассказала, как стала фрилансером после ухода из «Локомотива»

    Смородская рассказала, как стала фрилансером после ухода из «Локомотива»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, чем занимается после ухода из московского клуба.

    – Ольга Юрьевна, самый простой вопрос – как у вас дела?

    – Пока все неплохо. Я уже пережила период, когда вроде как осталась не у дел. Работа в футболе – совсем не сказка, я долгое время жила в очень напряженном графике – матчи каждые выходные, трансферные переговоры, которые длятся ночами, потому что все тянут до последнего. Привыкла быть на ногах круглые сутки. А потом вдруг раз – и всего этого не стало.

    Резкий переход от чрезмерной занятости до покоя. Было трудно собраться и начать заниматься чем‑то новым.

    – Насколько затянулась сознательная пауза в работе?

    – Месяцев семь вообще ничего не делала. У меня очень большой рабочий стаж – более 30 лет первым лицом в разных компаниях. Когда после стольких лет наступает тишина – это пугает. Это был период очень тяжелой трансформации. Но потом все устаканилось, и я нашла способ реализовать себя в этой новой жизни.

    – И какой же?

    – Мои друзья стали обращаться ко мне за помощью как к финансисту. Я консультировала их в вопросах бизнеса – помогала делать финансовые планы, бизнес‑планы, составляла заявки в банки на кредитование их предприятий.

    Сначала работала только с теми, кого знала лично. Потом меня начали рекомендовать, и я стала помогать всем, кто ко мне обращался. Сейчас по‑прежнему консультирую, работаю на фрилансе.

    • Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 года по август 2016‑го.
    • В этот период красно-зеленые выиграли один трофей – Кубок России сезона-2014/15.

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    Источник: Sport24

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    13.02.2024 09:19
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