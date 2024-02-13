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    «Краснодар» определился с ценой на Агкацева

    «Краснодар» определил стоимость своего вратаря Станислава Агкацева. По данным «Евро-футбол.ру», клуб не намерен отпускать голкипера менее чем за 4 миллиона евро.

    Ранее появилась информация, что на 22-летнего Агкацева претендует московский «Спартак», который уже контактировал с «Краснодаром» по поводу возможного перехода.

    • В текущем сезоне Агкацев провел 7 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.
    • Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до середины 2025 года.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    13.02.2024 08:30
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    Комментарии (10)
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    СпорЦмен
    1707803547
    Поднимайте до 15, срамтак возьмет!
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    Скай
    1707810913
    Хороший воротчик. Спартак если возьмет его, однозначно не прогадает.
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    rash1959
    1707811045
    За 4 пусть он продолжает в краснодаре косячить. У нас есть свой косячник, и покупать не надо.
    Ответить
    midneir
    1707811301
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    Napaleon Banapart
    1707812769
    8 как минимуууум...
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707823734
    А чё не в рублях или юанях!) Или как )
    Ответить
    моэм
    1707827631
    Со Спартака можно и больше слупить ....там трансферами заведуют жуткие идиоты ....а может очень хитрые откатчики .
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    Gospod
    1707835834
    средненький вратарь Беленов с Гудиевым сильнее. Стрят по 300к
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