«Краснодар» определился с ценой на Агкацева

«Краснодар» определил стоимость своего вратаря Станислава Агкацева. По данным «Евро-футбол.ру», клуб не намерен отпускать голкипера менее чем за 4 миллиона евро.

Ранее появилась информация, что на 22-летнего Агкацева претендует московский «Спартак», который уже контактировал с «Краснодаром» по поводу возможного перехода.