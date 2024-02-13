«Краснодар» определился с ценой на Агкацева

«Краснодар» определил стоимость своего вратаря Станислава Агкацева. По данным «Евро-футбол.ру», клуб не намерен отпускать голкипера менее чем за 4 миллиона евро.
Ранее появилась информация, что на 22-летнего Агкацева претендует московский «Спартак», который уже контактировал с «Краснодаром» по поводу возможного перехода.
- В текущем сезоне Агкацев провел 7 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.
- Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до середины 2025 года.