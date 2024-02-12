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    Смородская сожалеет о расставании Бузовой и Тарасова

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что у экс-игрока команды Дмитрия Тарасова была настоящая любовь с Ольгой Бузовой.

    «Если футболист женится рано, то это по любви. Если в более зрелом возрасте, то молодые девушки просто видят в нeм богатого жениха.

    Мне было очень жаль, когда Тарасов расстался с Бузовой – у них была настоящая любовь. Мы часто виделись на тусовках, это была невероятно красивая пара. Оля очень талантливый и трудолюбивый человек, уже тогда она много работала», – сказала Смородская.

    • Пара была в браке в 2012-2016 годах.
    • Сейчас Тарасов женат на модели Анастасии Костенко, у них 3 общих ребенка.
    • Бузова сейчас свободна.

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    Источник: Sport24

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    12.02.2024 22:58
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    Комментарии (1)
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    WE ARE FOR PETER
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    Не срослось и всё! Красивая пара не обязательно любовь и семья!
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