Смородская сожалеет о расставании Бузовой и Тарасова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что у экс-игрока команды Дмитрия Тарасова была настоящая любовь с Ольгой Бузовой.

«Если футболист женится рано, то это по любви. Если в более зрелом возрасте, то молодые девушки просто видят в нeм богатого жениха.

Мне было очень жаль, когда Тарасов расстался с Бузовой – у них была настоящая любовь. Мы часто виделись на тусовках, это была невероятно красивая пара. Оля очень талантливый и трудолюбивый человек, уже тогда она много работала», – сказала Смородская.