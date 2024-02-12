Смородская сожалеет о расставании Бузовой и Тарасова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что у экс-игрока команды Дмитрия Тарасова была настоящая любовь с Ольгой Бузовой.
«Если футболист женится рано, то это по любви. Если в более зрелом возрасте, то молодые девушки просто видят в нeм богатого жениха.
Мне было очень жаль, когда Тарасов расстался с Бузовой – у них была настоящая любовь. Мы часто виделись на тусовках, это была невероятно красивая пара. Оля очень талантливый и трудолюбивый человек, уже тогда она много работала», – сказала Смородская.
- Пара была в браке в 2012-2016 годах.
- Сейчас Тарасов женат на модели Анастасии Костенко, у них 3 общих ребенка.
- Бузова сейчас свободна.