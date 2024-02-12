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    • Канчельскис ответил, что произойдет раньше – чемпионство «Спартака» или снятие бана с России

    Канчельскис ответил, что произойдет раньше – чемпионство «Спартака» или снятие бана с России

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не ждет возвращения страны в международный футбол в ближайшие годы.

    «Стоит ли ждать возвращения России на международную арену в ближайшие пять лет? Не думаю.

    В Европе почти все страны станут бойкотировать матчи с нашими клубами. Только если УЕФА будет проводить жесткую политику в отношении тех команд, которые вмешивают политику в спорт, то тогда можно будет рассчитывать на возвращение России. Но верится в это с трудом. Это все лет на десять. «Спартак» скорее станет чемпионом, чем Россию вернут в еврокубки», – сказал Канчельскис.

    • Бан России длится 2 года.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший состоится 21 марта в Москве против Сербии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.02.2024 19:30
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    Комментарии (21)
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    VPERDIV SPARTAK
    1707756768
    Бан снимут быстрее)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707759601
    Выпросят спартачи,поноют,повизжат, может и дадут трофейчик какой для музея )) а так то бан снимут быстрее
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    TIMOTHY
    1707760222
    Спа великий нытик)) купит трофей
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    fakeid
    1707760840
    ыыы)
    Ответить
    qwertyйцукен
    1707761271
    10 лет каторги без права переписки...Вот оно чо.
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    adenttor
    1707761556
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    VVM1964
    1707764223
    Не вижу взаимосвязи ...
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    шахта Заполярная
    1707767391
    Кончита встречный вопрос, что быстрее, бан или чемпионство, цска, локо, динамо, краснодара, зенита или кого еще там, тебе в твою вымиратскую голову не приходило
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    Suvorov71
    1707768608
    Бомбардир существует только потому, что есть Спартак, Великий советский и российский клуб
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    ramblernasheveverythng
    1707839817
    Єврокубки не для смердючої вати! Вони нація рабів.
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