Канчельскис ответил, что произойдет раньше – чемпионство «Спартака» или снятие бана с России

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не ждет возвращения страны в международный футбол в ближайшие годы.

«Стоит ли ждать возвращения России на международную арену в ближайшие пять лет? Не думаю.

В Европе почти все страны станут бойкотировать матчи с нашими клубами. Только если УЕФА будет проводить жесткую политику в отношении тех команд, которые вмешивают политику в спорт, то тогда можно будет рассчитывать на возвращение России. Но верится в это с трудом. Это все лет на десять. «Спартак» скорее станет чемпионом, чем Россию вернут в еврокубки», – сказал Канчельскис.