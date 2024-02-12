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    • Представитель Захаряна рассказал о состоянии игрока перед матчем с «ПСЖ»

    Представитель Захаряна рассказал о состоянии игрока перед матчем с «ПСЖ»

    Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, оценил состояние игрока перед матчем с «ПСЖ».

    • 1-я встреча 1/8 финала Лиги чемпионов против парижан состоится 14 февраля.

    «Из-за травмы Захарян не играл в последних матчах. С «Осасуной» он вышел в стартовом составе и отыграл 61 минуту. Провeл хорошую игру, считаю, что не нужно было его менять. Игрок, который вышел вместо него, сыграл не лучше.

    К матчу с «ПСЖ» Арсен подходит в боевом состоянии и форме, но состав выбирает тренер. Захарян готов к матчу. Это плей-офф Лиги чемпионов, требуется повышенные концентрация и самоотдача. Самое главное, чтобы дали место в стартовом составе, но это решение тренера», – сказал Голубин.

    • У Захаряна в сезоне 25 матчей, 1 ассист.
    • Игрок куплен летом у «Динамо» за 13 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    12.02.2024 12:34
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1707739671
    Захарян в одиночку порвет ПСЖ и сделает покер в этом матче!!!...)))
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