Представитель Захаряна рассказал о состоянии игрока перед матчем с «ПСЖ»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, оценил состояние игрока перед матчем с «ПСЖ».

1-я встреча 1/8 финала Лиги чемпионов против парижан состоится 14 февраля.

«Из-за травмы Захарян не играл в последних матчах. С «Осасуной» он вышел в стартовом составе и отыграл 61 минуту. Провeл хорошую игру, считаю, что не нужно было его менять. Игрок, который вышел вместо него, сыграл не лучше.

К матчу с «ПСЖ» Арсен подходит в боевом состоянии и форме, но состав выбирает тренер. Захарян готов к матчу. Это плей-офф Лиги чемпионов, требуется повышенные концентрация и самоотдача. Самое главное, чтобы дали место в стартовом составе, но это решение тренера», – сказал Голубин.