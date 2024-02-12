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    • Дзюба поучаствовал в шоу «Прятки» – известно, где игрок спрятался

    Дзюба поучаствовал в шоу «Прятки» – известно, где игрок спрятался

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба будет участником нового шоу телеканала СТС. Оно называется «Прятки».

    В честь премьеры телеканал устроил специальную промоакцию. Москвичам нужно было отыскать футболиста, пока он прятался в вендинговом автомате в торговом центре.

    «Удивило такое большое количество участников. Я и сам большой любитель квестов. Хочется посмотреть, какими получились «Прятки». Дети очень ждут, в соцсетях пишут, что уже в нетерпении.

    Наверное, в этом смысле я первооткрыватель для футболистов: у нас такие перформансы не особенно приняты. А мне интересно, тем более прятки – это наше детство. И я, как говорится, до глубокой старости буду ребенком в душе», – поделился Дзюба впечатлениями от работы в шоу.

    • Премьера шоу – 18 февраля. Ведущий – Егор Крид.
    • Помимо Дзюбы, в шоу примут участие Клава Кока, Арсений Попов, Юля Гаврилина, Дилара и другие звезды.
    • Дзюба сейчас отсутствует на сборе «Локомотива» в ОАЭ по личным причинам.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.02.2024 12:19
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    Комментарии (2)
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    bset
    1707730079
    "До глубокой старости буду ребенком в душе". Хорош. А сейчас в комменты понабегут те, кто уже с детства занудные деды))
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    Болотоход
    1707737084
    А чё не в ящике азмуна?? Позор вшивому и бзяниту
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