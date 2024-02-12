Дзюба поучаствовал в шоу «Прятки» – известно, где игрок спрятался

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба будет участником нового шоу телеканала СТС. Оно называется «Прятки».
В честь премьеры телеканал устроил специальную промоакцию. Москвичам нужно было отыскать футболиста, пока он прятался в вендинговом автомате в торговом центре.
«Удивило такое большое количество участников. Я и сам большой любитель квестов. Хочется посмотреть, какими получились «Прятки». Дети очень ждут, в соцсетях пишут, что уже в нетерпении.
Наверное, в этом смысле я первооткрыватель для футболистов: у нас такие перформансы не особенно приняты. А мне интересно, тем более прятки – это наше детство. И я, как говорится, до глубокой старости буду ребенком в душе», – поделился Дзюба впечатлениями от работы в шоу.
- Премьера шоу – 18 февраля. Ведущий – Егор Крид.
- Помимо Дзюбы, в шоу примут участие Клава Кока, Арсений Попов, Юля Гаврилина, Дилара и другие звезды.
- Дзюба сейчас отсутствует на сборе «Локомотива» в ОАЭ по личным причинам.