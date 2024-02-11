Президент РПЛ оценил ситуацию между «Спартаком» и Джикией

Александр Алаев, президент РПЛ, оценил противоречие между «Спартаком» и защитником Георгием Джикией.

Клуб не торопится продлевать контракт, истекающий летом.

В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут) за «Спартак».

Агент Вадим Шпинев сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.

«Ситуация деликатная. Со всем уважением относимся к футбольному клубу «Спартак», Георгию, [агенту] господину Шпинeву. Это сложная ситуация, но точно внутренняя проблема клуба. Она действительно привлекает большое внимание, но так всегда бывает.

Георгий – яркий футболист, капитан «Спартака» и сборной. «Спартак» – сверхпопулярный клуб. Обсуждение неизбежно, когда вся история выходит вовне. Но говорить о том, что эта ситуация портит имидж лиги, я бы не стал», – сказал Алаев.