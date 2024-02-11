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    Президент РПЛ оценил ситуацию между «Спартаком» и Джикией

    Александр Алаев, президент РПЛ, оценил противоречие между «Спартаком» и защитником Георгием Джикией.

    • Клуб не торопится продлевать контракт, истекающий летом.
    • В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут) за «Спартак».
    • Агент Вадим Шпинев сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.

    «Ситуация деликатная. Со всем уважением относимся к футбольному клубу «Спартак», Георгию, [агенту] господину Шпинeву. Это сложная ситуация, но точно внутренняя проблема клуба. Она действительно привлекает большое внимание, но так всегда бывает.

    Георгий – яркий футболист, капитан «Спартака» и сборной. «Спартак» – сверхпопулярный клуб. Обсуждение неизбежно, когда вся история выходит вовне. Но говорить о том, что эта ситуация портит имидж лиги, я бы не стал», – сказал Алаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.02.2024 12:03
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    Комментарии (9)
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    MazaiNN
    1707642472
    Да капец. Ленивый только не высказался на эту тему. Что за Санта Барбару устроили. Стыдно господа должно быть. Разгоните всех к чертовой матери к этому причастных. Агенту Джикии ноги переломайте.
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    rash1959
    1707645482
    А не пора ли с треском выгнать грузина за такие высказывания? Клуб может предложить ему треть зарплаты + бонусы. Не хочет - нах... Другим он с такой зарплатой не нужен. Другим будет наука. И дело не в Абаскале, ведь это не тренер косячит на поле, а игрок.
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    andr45
    1707645581
    Вот уже и нечистые на руку сотруднички РФС оправдывают Джикию))) Дождался сочувствия от РФС, подонок. В 2019-м, будучи генсекретарем РФС, Алаев оскандалился после того, как национальная сборная получила от торговой марки Adidas бракованную форму, на которой российский триколор из-за нарушения порядка цветов превратился в сербский флаг. Более того, в РФС не только приняли изделия, качество которых оставляло желать лучшего, но и презентовали их, решив промолчать о неурядице. И не надо говорить, что это недосмотр))))))
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    aaaaahhhh
    1707649267
    Сейчас проходит турнир "Кубок легенд" - на сайте нет ни одного сообщения об этом. А вот всякую грязь собирать - мастера. Сайт для Питерских дебилов, что бы они могли тут гы-гыкать.
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    WE ARE FOR PETER
    1707672724
    Виновато во всем руководство свинское! Упустили тему закрыть в корне! Джике и испанцу по зубам дать надо было сразу и по тихому! Но Спартак любит пошуметь,чтобы о нем поговорили! Так всегда будет
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