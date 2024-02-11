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    Агент Смирнов призвал сослать Джикию в «Спартак-2»

    Футбольный агент Антон Смирнов раскритиковал защитника «Спартака» Георгия Джикию за поведение, порочащее репутацию клуба.

    • В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут) за «Спартак».
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
    • Агент Вадим Шпинев сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.

    «Клуб имеет право жестко поступить, оштрафовать игрока. После таких комментариев Джикия однозначно должен быть переведен во вторую команду, к Дмитрию Комбарову. Однозначно нужно отобрать капитанскую повязку. После подобных интервью будущего у Джикии в «Спартаке» нет.

    Эти интервью, возможно, – агония игрока и агента. Они понимают, что Джикия не останется в «Спартаке», и достают из рукава последний козырь – компрометирующее клуб поведение.

    Джикия не имеет права запускать в публичную плоскость риторику, противоречащую интересам клуба. Он наемный работник. Как игрок Георгий слабее конкурентов по позиции. И он, и агент на миллион процентов неправы», – сказал Смирнов.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    11.02.2024 11:57
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    Комментарии (6)
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    ivany4
    1707642970
    Ворон ворону глаз не выклюет. )) После такого обличительного и, в общем, правильного высказывания, зачем отправлять в Спартак-2? Что бы еще и там проблемы начались??)) Похоже расчет на выигрывание времени. А в мае либо сново-здорово, либо "общественность" добьется увольнение Абаскаля. ))) Если уж рвать отношения, то показательно, с объяснениями всех ньюансов, и чтоб другим не повадно было. Дождаться закрытия окна в РПЛ, уволить согласно пункта контракта, заплатить остатки зарплаты, и пусть идет на все четыре стороны.
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    andr45
    1707645229
    Агент Джикии 06.02.24 «Он [Джикия] будет полностью помогать команде, не будет .... выносить на публику личные симпатии и антипатии. ». Агент Джикии DTLKJVJCNB 06.02.24 ДЖИКИЯ 09.02.24 «Думаю, что я перестал играть не по игровым причинам. Почему? Возможно, что-то личное» РАЗВЕ ЭТО НЕ ПОДЛОСТЬ И НАРУШЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СО СТОРОНЫ ЭТОГО ИГРОЧИШКИ? Гнать его из клуба с волчьим билетом и без выходного пособия!
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    Artemka444
    1707651340
    Это агентов надо гнать из футбола Гнильё!!
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