Агент Смирнов призвал сослать Джикию в «Спартак-2»

Футбольный агент Антон Смирнов раскритиковал защитника «Спартака» Георгия Джикию за поведение, порочащее репутацию клуба.

В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут) за «Спартак».

Его контракт с клубом истекает 30 июня.

Агент Вадим Шпинев сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.

«Клуб имеет право жестко поступить, оштрафовать игрока. После таких комментариев Джикия однозначно должен быть переведен во вторую команду, к Дмитрию Комбарову. Однозначно нужно отобрать капитанскую повязку. После подобных интервью будущего у Джикии в «Спартаке» нет.

Эти интервью, возможно, – агония игрока и агента. Они понимают, что Джикия не останется в «Спартаке», и достают из рукава последний козырь – компрометирующее клуб поведение.

Джикия не имеет права запускать в публичную плоскость риторику, противоречащую интересам клуба. Он наемный работник. Как игрок Георгий слабее конкурентов по позиции. И он, и агент на миллион процентов неправы», – сказал Смирнов.