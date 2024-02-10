Жирков поделился ожиданиями от Кругового в ЦСКА

Бывший латераль ЦСКА Юрий Жирков оценил трансфер в команду Данила Кругового. Он будет выступать на той же позиции, что играл Жирков.

Круговой присоединится к ЦСКА летом как свободный агент.

Сейчас Данил в «Зените-2», куда его спустило руководство «Зенита».

Круговой – воспитанник петербуржцев.

«Круговой усилит ЦСКА? Да. Хороший защитник, быстрый, с умной головой. Я был с ним в одной команде. Думаю, в ЦСКА у него всe получится, тем более армейцы играют в три защитника, с боковыми, как он играл в «Уфе». Это его позиция», – сказал Жирков.