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    Жирков поделился ожиданиями от Кругового в ЦСКА

    Бывший латераль ЦСКА Юрий Жирков оценил трансфер в команду Данила Кругового. Он будет выступать на той же позиции, что играл Жирков.

    • Круговой присоединится к ЦСКА летом как свободный агент.
    • Сейчас Данил в «Зените-2», куда его спустило руководство «Зенита».
    • Круговой – воспитанник петербуржцев.

    «Круговой усилит ЦСКА? Да. Хороший защитник, быстрый, с умной головой. Я был с ним в одной команде. Думаю, в ЦСКА у него всe получится, тем более армейцы играют в три защитника, с боковыми, как он играл в «Уфе». Это его позиция», – сказал Жирков.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    10.02.2024 22:20
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1707625841
    Да всё у него получится.
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    paracetamol
    1707633193
    Круговой – воспитанник петербуржцев, да неудачный какой-то.
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