Ерохин поделился рецептом лучшего восстановления

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как футболистам лучше всего восстанавливаться.

«Самое лучшее восстановление – хорошо выспаться, потому что после игры, особенно 90 минут, тяжело уснуть, организм перевозбужден. Поэтому чем раньше ты уснешь, тем лучше будешь себя чувствовать.

А так, конечно, стретчинг, процедуры, работа в зале. Есть возможность поработать на верхнюю половину тела: на руки, пресс. Поэтому используем это время тоже с пользой», – сказал Ерохин.