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    Ерохин поделился рецептом лучшего восстановления

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как футболистам лучше всего восстанавливаться.

    «Самое лучшее восстановление – хорошо выспаться, потому что после игры, особенно 90 минут, тяжело уснуть, организм перевозбужден. Поэтому чем раньше ты уснешь, тем лучше будешь себя чувствовать.

    А так, конечно, стретчинг, процедуры, работа в зале. Есть возможность поработать на верхнюю половину тела: на руки, пресс. Поэтому используем это время тоже с пользой», – сказал Ерохин.

    • Петербуржцы проводят сбор в Катаре.
    • 34-летний Ерохин в сезоне РПЛ провел 12 матчей, сделал 2 ассиста.
    • У игрока контракт до лета.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    10.02.2024 21:42
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    Комментарии (5)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707591447
    Это ты расскажи токарю, работающему 5-6 дней в неделю с утра до вечера у станка как ему восстановится, если он на работе уже в 7 утра. Гыгыгы
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    Cleaner
    1707591529
    Ерохин уже года три как спит на скамейке запасных в Зените. Оказывается, он так ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    WE ARE FOR PETER
    1707594998
    Когда ты играл 90 минут в последний раз?)
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    VPERDIV SPARTAK
    1707596125
    Бедняге не уснуть
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