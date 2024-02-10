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    Мостовой оценил уровень Джикии для РПЛ

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что защитник красно-белых спокойно найдет себе новый клуб в случае ухода из московской команды.

    «Джикия попал не в самую приятную ситуацию, конечно, но в футболе такое бывает. Я скажу так: для нашего чемпионата Джикия – топ-защитник, он еще года два-три поиграет на высоком уровне. Я уверен, любой клуб захочет себе такого футболиста. Джикия спокойно найдет себе новый клуб, если в «Спартаке» не захотят его видеть», – сказал Мостовой.

    • В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут) за «Спартак».
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
    • Агент сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.02.2024 18:54
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