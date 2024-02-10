Мостовой оценил уровень Джикии для РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что защитник красно-белых спокойно найдет себе новый клуб в случае ухода из московской команды.

«Джикия попал не в самую приятную ситуацию, конечно, но в футболе такое бывает. Я скажу так: для нашего чемпионата Джикия – топ-защитник, он еще года два-три поиграет на высоком уровне. Я уверен, любой клуб захочет себе такого футболиста. Джикия спокойно найдет себе новый клуб, если в «Спартаке» не захотят его видеть», – сказал Мостовой.