Хави оценил введение синей карточки

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможных перспективах введения синей карточки в футболе.
«Мне кажется, нужно попробовать. ФИФА делает все возможное, чтобы опробовать что-то новое в молодежной и юношеской категориях...
Если это сработает, в футболе появится еще один инструмент. Если это будет полезно для футбола, мы сразу это увидим. Посмотрим. На данный момент это всего лишь предположения. Мы этого не тестировали», – сказал Хави.
- Регулированием правил футбола занимается Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).
- Он намерен ввести синюю карточку за тактические фолы и споры игроков с судьями. Предъявление арбитром такой карточки предполагает удаление футболиста с поля на 10 минут.