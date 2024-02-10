Хави оценил введение синей карточки

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможных перспективах введения синей карточки в футболе.

«Мне кажется, нужно попробовать. ФИФА делает все возможное, чтобы опробовать что-то новое в молодежной и юношеской категориях...

Если это сработает, в футболе появится еще один инструмент. Если это будет полезно для футбола, мы сразу это увидим. Посмотрим. На данный момент это всего лишь предположения. Мы этого не тестировали», – сказал Хави.