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    Хави оценил введение синей карточки

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможных перспективах введения синей карточки в футболе.

    «Мне кажется, нужно попробовать. ФИФА делает все возможное, чтобы опробовать что-то новое в молодежной и юношеской категориях...

    Если это сработает, в футболе появится еще один инструмент. Если это будет полезно для футбола, мы сразу это увидим. Посмотрим. На данный момент это всего лишь предположения. Мы этого не тестировали», – сказал Хави.

    • Регулированием правил футбола занимается Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).
    • Он намерен ввести синюю карточку за тактические фолы и споры игроков с судьями. Предъявление арбитром такой карточки предполагает удаление футболиста с поля на 10 минут.

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    Источник: Sport.es

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    10.02.2024 18:08
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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1707578507
    ...и обязательно ворота пошире и повыше!)...
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