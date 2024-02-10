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    Уткин высказался о перспективах Дзюбы в кино

    Комментатор Василий Уткин ответил на вопросы по поводу возможных съемок футболиста «Локомотива» Артема Дзюбы в кино.

    – Какие цели вы преследуете в словесных дуэлях? С тем же Дзюбой, например?

    – Какая же здесь дуэль, он мне не отвечает.

    Артем Дзюба – мой кормилец. Он совершает прекрасные глупости, которые занятно комментировать. Недавно он сказал, что хочет сделать карьеру в кино.

    – Видите перспективы?

    – Конечно. Например, есть прекрасная [роль] человека, которого убивают на первой минуте. Или посетитель бара на заднем плане. Ну или звездная роль дворового олуха в майке-алкоголичке в фильме про 60-е. Только надо научиться играть в домино, тогда так во дворах время проводили.

    Очень много ролей. В детективах часто показывают тела в морге. Можно повесить номерочек 22.

    • Дзюба уже снимался в рекламных роликах и был одним из соведуших YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» вместе с Леонидом Слуцким.
    • Говоря о внешнем сходстве с одним из актеров сериала «Золотое дно», футболист предложил: «Если во втором сезоне нужен будет топовый актер, зовите!»

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    Источник: YouTube-канал BIRYA

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    10.02.2024 17:58
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    Комментарии (4)
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    Napaleon Banapart
    1707580575
    В детективах часто показывают тела в морге. Можно повесить номерочек 22... Васе 5 баллов...
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    DMитрий
    1707583428
    Уткин после того как получил 8 Оскаров за "День выборов" решил что разбирается и может что-то решать в кинематографе...
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    qwertyйцукен
    1707586151
    У Зюбы в порно получится.Уже видео есть.)))
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    WE ARE FOR PETER
    1707594815
    Эх Вася Вася
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