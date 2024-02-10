Уткин высказался о перспективах Дзюбы в кино

Комментатор Василий Уткин ответил на вопросы по поводу возможных съемок футболиста «Локомотива» Артема Дзюбы в кино.

– Какие цели вы преследуете в словесных дуэлях? С тем же Дзюбой, например?

– Какая же здесь дуэль, он мне не отвечает.

Артем Дзюба – мой кормилец. Он совершает прекрасные глупости, которые занятно комментировать. Недавно он сказал, что хочет сделать карьеру в кино.

– Видите перспективы?

– Конечно. Например, есть прекрасная [роль] человека, которого убивают на первой минуте. Или посетитель бара на заднем плане. Ну или звездная роль дворового олуха в майке-алкоголичке в фильме про 60-е. Только надо научиться играть в домино, тогда так во дворах время проводили.

Очень много ролей. В детективах часто показывают тела в морге. Можно повесить номерочек 22.