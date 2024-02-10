Жирков оценил целесообразность подписания левого защитника для «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Юрий Жирков высказался о том, нужно ли петербургской команде усиление левого фланга обороны.

Зимой из состава «Зенита» выбыл Данил Круговой.

Он договорился с ЦСКА, после чего был отправлен во вторую команду.

Основной левый защитник петербургской команды – Дуглас Сантос.

Клуб пытался усилить фланг обороны Наиром Тикнизяном («Локомотив»), Дмитрием Скопинцевым («Динамо») и Артемом Макарчуком («Сочи»).

«У них такой большой состав. Тех, с кем я играл, уже половины нет. У них на замене бразильцы, Ерохин, Сутормин. Они могли бы составить конкуренцию, играя вторым составом.

У них есть Дуглас, Фернандес, Караваев, который меня менял, когда я играл. Так что ничего в этом нет, чтобы правый защитник играл слева», – заявил Жирков.