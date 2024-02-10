Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Жирков оценил целесообразность подписания левого защитника для «Зенита»

    Жирков оценил целесообразность подписания левого защитника для «Зенита»

    Экс-футболист «Зенита» Юрий Жирков высказался о том, нужно ли петербургской команде усиление левого фланга обороны.

    • Зимой из состава «Зенита» выбыл Данил Круговой.
    • Он договорился с ЦСКА, после чего был отправлен во вторую команду.
    • Основной левый защитник петербургской команды – Дуглас Сантос.
    • Клуб пытался усилить фланг обороны Наиром Тикнизяном («Локомотив»), Дмитрием Скопинцевым («Динамо») и Артемом Макарчуком («Сочи»).

    «У них такой большой состав. Тех, с кем я играл, уже половины нет. У них на замене бразильцы, Ерохин, Сутормин. Они могли бы составить конкуренцию, играя вторым составом.

    У них есть Дуглас, Фернандес, Караваев, который меня менял, когда я играл. Так что ничего в этом нет, чтобы правый защитник играл слева», – заявил Жирков.

    Новости по теме
    Жирков – об обучении на тренера: «По 3 дня сидеть с 8 утра до 5 вечера – так себе занятие» 3
    «Я водитель»: Жирков рассказал, чем занимается по окончании карьеры 18
    Жирков оценил ситуацию Джикии в «Спартаке» 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2024 16:30
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+