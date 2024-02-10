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    • Агент Фернандеса сообщил, сколько «Спартаку» придется заплатить за аргентинца

    Агент Фернандеса сообщил, сколько «Спартаку» придется заплатить за аргентинца

    Эрнан Бернан, агент полузащитника «Бока Хуниорс» Эсекьеля Фернандеса, рассказал о трансферной стоимости игрока.

    Сообщалось, что на аргентинца претендует «Спартак».

    «Спартак» действительно интересуется Фернандесом. Пока клуб не делал официальных предложений.

    За какую сумму он может уйти из «Бока Хуниорс»? 15 миллионов евро», – заявил агент.

    • В составе «Бока Хуниорс» хавбек провел 47 матчей и сделал 2 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
    • 21-летний Фернандес может сыграть на позиции центрального и опорного полузащитника.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2024 11:36
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    Комментарии (7)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707555450
    Эти деньги не считают, особенно за неликвид. Гыгыгы
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    acor94
    1707556610
    ещё один опорник? может атакующего возьмёте наконец?
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    СпорЦмен
    1707558442
    Значит возьмут за 45! Побьют рекорд Зенита.
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    fakeid
    1707561703
    спартаг решил ничего не изобретать, а тупо скопировать с зенита. барриоса из бока хуниорс зенит брал за 15 лямов. и, как видим, не прогадал.
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