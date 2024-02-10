Агент Фернандеса сообщил, сколько «Спартаку» придется заплатить за аргентинца

Эрнан Бернан, агент полузащитника «Бока Хуниорс» Эсекьеля Фернандеса, рассказал о трансферной стоимости игрока.

Сообщалось, что на аргентинца претендует «Спартак».

«Спартак» действительно интересуется Фернандесом. Пока клуб не делал официальных предложений.

За какую сумму он может уйти из «Бока Хуниорс»? 15 миллионов евро», – заявил агент.