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    • Пареха рассказал, что нужно поменять «Спартаку» для чемпионства

    Пареха рассказал, что нужно поменять «Спартаку» для чемпионства

    Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха ответил, какие перемены нужны московской команде, чтобы снова выиграть РПЛ.

    «Думаю, здесь речь должна идти о воссоздании клуба-победителя – таким, каким он был раньше. То есть чемпионского «Спартака».

    Нужно, чтобы это вернулось в головы игроков. Важно начать с совета директоров, тренера и игроков, изменить менталитет и подписать футболистов высокого уровня, чтобы они могли конкурировать и выиграть титул», – сказал Пареха.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.
    • Пареха выступал за спартаковцев с 2010 по 2014 год.
    • Их последнее чемпионство было в сезоне-2016/17.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2024 11:19
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1707553865
    Получается: всех надо разогнать и набрать новых. В чём-то он прав.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707555110
    Хрякам нужно очищение в Пердиве. Вся страна с удовольствием их туда проводит. А то уже неинтересно играть с этими слабаками. Гыгыгы
    Ответить
    SLADE2019
    1707556199
    То есть, надо купить игроков на порядок выше тебя, Пареха.
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    СпорЦмен
    1707559035
    Ничего менять не надо. И Так хорошо. Разве что откорректировать название, поменять на "ПиТарасовское говно ЦК КПСС".
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    FCSpartakM
    1707563575
    пока есть зенит со своими деньгами никто не построит команду - династию, любые твои успехи перебьют деньгами за более классных игроков.
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