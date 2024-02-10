Пареха рассказал, что нужно поменять «Спартаку» для чемпионства

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха ответил, какие перемены нужны московской команде, чтобы снова выиграть РПЛ.
«Думаю, здесь речь должна идти о воссоздании клуба-победителя – таким, каким он был раньше. То есть чемпионского «Спартака».
Нужно, чтобы это вернулось в головы игроков. Важно начать с совета директоров, тренера и игроков, изменить менталитет и подписать футболистов высокого уровня, чтобы они могли конкурировать и выиграть титул», – сказал Пареха.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.
- Пареха выступал за спартаковцев с 2010 по 2014 год.
- Их последнее чемпионство было в сезоне-2016/17.