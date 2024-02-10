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    • Победитель ЛЧ Майкон: «Любой бразилец стремится приехать в «Зенит»

    Победитель ЛЧ Майкон: «Любой бразилец стремится приехать в «Зенит»

    Бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон заявил о привлекательности «Зенита» для своих соотечественников.

    – В РПЛ играет много бразильских футболистов. Что мотивирует игроков ехать в РПЛ?

    – Потому что приехать в Россию – это отличная идея. Российский чемпионат вырос за последнее время. Теперь его смотрят по всему миру. Повезло тем бразильцам, которые играют в российских командах!

    – В «Зените» наибольшее количество бразильских футболистов. Многие шутят, что клуб стал местным Рио-де-Жанейро. Приехали бы сюда играть, будучи игроком?

    «Зенит» – очень знаменитый клуб. Любой бразильский футболист, который получает предложение от этого клуба, стремится сюда приехать.

    Ведь они знают, что это хорошая структура. Но считаю, что нельзя сравнивать Санкт-Петербург с Рио-де-Жанейро.

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    Источник: Metaratings

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    10.02.2024 10:53
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1707553013
    ...он, *****, троллит)...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707555179
    Зенит это трамплин в лучшие мировые клубы. Гыгыгы
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    Номэд
    1707559266
    Кого ещё можно так развести на бабки, как не вшивятник...
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    Красногвардейчик
    1707559760
    Победители ЛЧ, разбираются в футболе и врать не будут....всё так и есть, истинная правда....Вагнер однозначно лучший
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    baggio80
    1707560954
    Где еще так быстро получишь Русский паспорт как не в зените ))
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    СпорЦмен
    1707561864
    Майкон, помню, глыба.
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