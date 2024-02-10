Победитель ЛЧ Майкон: «Любой бразилец стремится приехать в «Зенит»

Бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон заявил о привлекательности «Зенита» для своих соотечественников.

– В РПЛ играет много бразильских футболистов. Что мотивирует игроков ехать в РПЛ?

– Потому что приехать в Россию – это отличная идея. Российский чемпионат вырос за последнее время. Теперь его смотрят по всему миру. Повезло тем бразильцам, которые играют в российских командах!

– В «Зените» наибольшее количество бразильских футболистов. Многие шутят, что клуб стал местным Рио-де-Жанейро. Приехали бы сюда играть, будучи игроком?

– «Зенит» – очень знаменитый клуб. Любой бразильский футболист, который получает предложение от этого клуба, стремится сюда приехать.

Ведь они знают, что это хорошая структура. Но считаю, что нельзя сравнивать Санкт-Петербург с Рио-де-Жанейро.