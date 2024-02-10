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    • Джикия ответил, насколько важен финансовый аспект при переговорах о продлении контракта со «Спартаком»

    Джикия ответил, насколько важен финансовый аспект при переговорах о продлении контракта со «Спартаком»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия признался, что предложенная зарплата имеет важное значение для него при обсуждении нового контракта.

    • Сейчас защитник зарабатывает, по разным данным, от 2 до 2,3 млн евро в год.

    «Глупо говорить, что будет не так важно, какой контракт мне предложат. Мне больше 30, следующий контракт, скорее всего, будет определяющим, весомым в плане будущего с точки зрения финансов», – заявил футболист.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.02.2024 10:25
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    Комментарии (3)
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    САДЫЧОК
    1707551172
    Джикию гнать из Спартака!Он действует во вред Спартака! Его уровень ниочём! Толстый, медленный, перепасовки бессмысленные, ни паса ,теряет позицию, толстый не поворотливый и просто карлик для центра обороны!
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    ivany4
    1707555748
    Весь Жора на ладони!))) Я буду добросовестно выполнять обязанности игрока... )( Зарплату ты себе выбиваешь, а не играешь. Еще "госдуму" скоро подключит, ссылаясь на патриотизм. Пора в контракты вбивать пункт, что ни игрок, ни его агент не дергаются с новым контрактом за 3 недели до его окончания. Вот пусть агенты и суетятся, куда пристроить игрочишку судя по его игре.))
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    Napaleon Banapart
    1707555936
    Если футбол это работа то зарплата является основным фактором в контракте...
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