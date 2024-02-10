Джикия ответил, насколько важен финансовый аспект при переговорах о продлении контракта со «Спартаком»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия признался, что предложенная зарплата имеет важное значение для него при обсуждении нового контракта.

Сейчас защитник зарабатывает, по разным данным, от 2 до 2,3 млн евро в год.

«Глупо говорить, что будет не так важно, какой контракт мне предложат. Мне больше 30, следующий контракт, скорее всего, будет определяющим, весомым в плане будущего с точки зрения финансов», – заявил футболист.