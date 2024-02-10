Стало известно, какой номер получит Мбаппе в «Реале»

Нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе придется сменить игровой номер в случае перехода в «Реал».

В Париже форварду принадлежит «семерка». В Мадриде для него подготовили «десятку».

Сейчас под 10-м номером за «Реал» выступает Лука Модрич, для которого сезон-2023/24, вероятно, станет последним в Испании.

В этом сезоне Мбаппе забил 30 голов и сделал 7 ассистов в 29 матчах.

Летом он станет свободным агентом, если не подпишет новое соглашение с «ПСЖ».

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