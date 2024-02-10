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    Стало известно, какой номер получит Мбаппе в «Реале»

    Нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе придется сменить игровой номер в случае перехода в «Реал».

    В Париже форварду принадлежит «семерка». В Мадриде для него подготовили «десятку».

    Сейчас под 10-м номером за «Реал» выступает Лука Модрич, для которого сезон-2023/24, вероятно, станет последним в Испании.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 30 голов и сделал 7 ассистов в 29 матчах.
    • Летом он станет свободным агентом, если не подпишет новое соглашение с «ПСЖ».

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: Real Madrid Exclusivo

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    10.02.2024 10:10
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    Комментарии (2)
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    PassCSKA
    1707551912
    Если честно, я как болела Реала не хочу чтобы он переходил... Характер уж больно поганенький
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