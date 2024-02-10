В «Спартаке» прокомментировали новость об интересе к Фернандесу

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил, входит ли полузащитник «Бока Хуниорс» Эсекьель Фернандес в список трансферных целей московского клуба.
«Мы стараемся смотреть игроков на разные позиции. На каждую позицию у нас должен быть вариант усиления.
Фернандес есть в наших списках, но это не значит, что мы обязательно сейчас будем принимать какие-то действия», – сказал Малышев.
- В составе «Бока Хуниорс» хавбек провел 47 матчей и сделал 2 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
- 21-летний Фернандес может сыграть на позиции центрального и опорного полузащитника.