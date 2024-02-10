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    • В «Спартаке» прокомментировали новость об интересе к Фернандесу

    В «Спартаке» прокомментировали новость об интересе к Фернандесу

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил, входит ли полузащитник «Бока Хуниорс» Эсекьель Фернандес в список трансферных целей московского клуба.

    «Мы стараемся смотреть игроков на разные позиции. На каждую позицию у нас должен быть вариант усиления.

    Фернандес есть в наших списках, но это не значит, что мы обязательно сейчас будем принимать какие-то действия», – сказал Малышев.

    • В составе «Бока Хуниорс» хавбек провел 47 матчей и сделал 2 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
    • 21-летний Фернандес может сыграть на позиции центрального и опорного полузащитника.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.02.2024 09:33
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    Комментарии (21)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707548055
    Не губите, мужики, не губите! Не рубите дерева, не рубите! Гыгыгы
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    1707548186
    На аргентинцев всегда была цена завышена, а сейчас после победы на ЧМ, тем более. Если его ещё и подтянут в ближайшее время на какой-нибудь товарняк сборной, он, в качестве "игрока" сборной Аргентины, прибавит ещё миллионов пять. Обычная практика в Аргентине, когда хотят средненького футболиста продать подороже.
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    WE ARE FOR PETER
    1707548230
    8 стоит, платим по спартаковски 30 и может согласится приехать в Тушино)
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    TIMOTHY
    1707548486
    По замашкам вроде фраер спартак,но не фраер это точно))
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    paracetamol
    1707552698
    У свиней в защите дыры, а они на п-з нацелились! Где логика?
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