Гендиректор «Спартака» ответил на вопросы о продлении контракта с Джикией

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал комментарии по поводу будущего Георгия Джикии.

«От чего зависит решение о предложении Георгию контракта? От того, как будет играть весной он и команда.

Будем изучать причины, по которым он не будет играть, если он не будет играть.

Есть теоретическая возможность, что Джикия автоматически продлит контракт по количеству матчей. Мы вместе с Георгием и Абаскалем обсудили все вопросы.

Джикия чувствует себя обманутым? Вы пытаетесь раздуть проблему. Георгий лоялен к клубу», – сказал Малышев.