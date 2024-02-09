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    • Гендиректор «Спартака» ответил на вопросы о продлении контракта с Джикией

    Гендиректор «Спартака» ответил на вопросы о продлении контракта с Джикией

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал комментарии по поводу будущего Георгия Джикии.

    «От чего зависит решение о предложении Георгию контракта? От того, как будет играть весной он и команда.

    Будем изучать причины, по которым он не будет играть, если он не будет играть.

    Есть теоретическая возможность, что Джикия автоматически продлит контракт по количеству матчей. Мы вместе с Георгием и Абаскалем обсудили все вопросы.

    Джикия чувствует себя обманутым? Вы пытаетесь раздуть проблему. Георгий лоялен к клубу», – сказал Малышев.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.02.2024 22:31
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    Комментарии (5)
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    Krics
    1707508157
    Только помойку это интересует,ихмо.
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    VPERDIV SPARTAK
    1707509855
    Закрутил крючком))
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    TIMOTHY
    1707511438
    Туманишь )
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    Karen399
    1707519653
    Будет как с Бакаевым уйдет свободным агентом , значит клуб не хочет подписывать контракт
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    моэм
    1707539628
    "Ответил " ничего не ответив ....прям какая то безответственность во всех смыслах....тут и слепому видно , что человек явно ничего не смыслит в том чем занимается ....но тупые кадры среди чиновников России уже давно стало нормой .
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