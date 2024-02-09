Гендиректор «Спартака» ответил на вопросы о продлении контракта с Джикией

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал комментарии по поводу будущего Георгия Джикии.
«От чего зависит решение о предложении Георгию контракта? От того, как будет играть весной он и команда.
Будем изучать причины, по которым он не будет играть, если он не будет играть.
Есть теоретическая возможность, что Джикия автоматически продлит контракт по количеству матчей. Мы вместе с Георгием и Абаскалем обсудили все вопросы.
Джикия чувствует себя обманутым? Вы пытаетесь раздуть проблему. Георгий лоялен к клубу», – сказал Малышев.
- Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
- В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
- Его контракт с клубом истекает 30 июня.