Победитель ЛЧ Майкон назвал лучшего бразильца в истории РПЛ

Бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон определил лучшего футболиста в истории РПЛ среди своих соотечественников.
– Кто был самым крутым бразильцем в России?
– Вагнер Лав. Он первым приехал в Россию.
– Малком очень полюбился многим игрокам, тренерам и болельщикам. Его тоже можно включить в ваш список?
– Да, конечно. Он был очень важным игроком. Но если мне скажут выбрать лучшего, то это – Вагнер.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.