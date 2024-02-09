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    • Победитель ЛЧ Майкон назвал лучшего бразильца в истории РПЛ

    Победитель ЛЧ Майкон назвал лучшего бразильца в истории РПЛ

    Бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон определил лучшего футболиста в истории РПЛ среди своих соотечественников.

    – Кто был самым крутым бразильцем в России?

    – Вагнер Лав. Он первым приехал в Россию.

    – Малком очень полюбился многим игрокам, тренерам и болельщикам. Его тоже можно включить в ваш список?

    – Да, конечно. Он был очень важным игроком. Но если мне скажут выбрать лучшего, то это – Вагнер.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    09.02.2024 21:09
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    Комментарии (17)
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    Suvorov71
    1707503440
    Да, тут двух мнений быть не может, Вагнер Лав это был просто космос. ну а затем Промес, ну а уж потом Рукаку
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    Napaleon Banapart
    1707503966
    Лучшим был Халк...
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    Дубина
    1707504639
    Щ помойка будет своих цыган пэдр да малкомов нахваливать(((
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707505894
    Вагнер и Халк и Малком
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    portero
    1707508464
    Думаю что Халк намного полезнее Малкома был... Ваня же умный и хитрый игрок, Малком им обоим уступает...
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    Krics
    1707509772
    Халк и Вагнер круты,но по мне Максимка,ихмо
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