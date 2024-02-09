Победитель ЛЧ Майкон назвал лучшего бразильца в истории РПЛ

Бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон определил лучшего футболиста в истории РПЛ среди своих соотечественников.

– Кто был самым крутым бразильцем в России?

– Вагнер Лав. Он первым приехал в Россию.

– Малком очень полюбился многим игрокам, тренерам и болельщикам. Его тоже можно включить в ваш список?

– Да, конечно. Он был очень важным игроком. Но если мне скажут выбрать лучшего, то это – Вагнер.