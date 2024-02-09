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    • Канчельскис раскритиковал идею ввести синюю карточку в футболе

    Канчельскис раскритиковал идею ввести синюю карточку в футболе

    Андрею Канчельскису не понравилась инициатива дополнить футбольные правила новым наказанием.

    • Речь идет о синей карточке.
    • Ее намерены показывать игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.
    • Футболисты, получившие синюю карточку, будут удаляться с поля на 10 минут.

    «Уже не знают, что выдумать. Уже выдумали этот ВАР безобразный, который превратил футбол непонятно во что.

    Теперь эти карточки. Они что там, хотят удивить инопланетян или что? Вот и думают. Уже смешно просто становится. Что они творят? Какие там ещe карточки остались – зелeные, голубые, оранжевые. Что за детский сад.

    Футбол станет ещe хуже, станет ещe больше ошибок. Судьи же сейчас вообще не судят. Непонятно, зачем они нужны, есть же ВАР.

    Давайте на табло решение выводить и всe. Семь судей сейчас на матчах работают и не могут принять простого решения. Полчаса телевизор рассматривают.

    Хуже стали судить и играть, динамики нет, борьбы. Ещe и противостоять этому нельзя», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Legalbet

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    09.02.2024 19:55
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    Комментарии (3)
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    fakeid
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    а как вам новые правила, которые фифа обкатывает в голландском фнл, или где-то там? 1) аут - ногами. можно сразу начинать вести мяч, а не навешивать. угловые/штрафные/с центра поля/удар от ворот тоже можно начинать дриблингом. 2) чистое игровое время (2 тайма по 30 минут) 3) жёлтая = удаление на 5 минут 4) неограниченное кол-во замен дезеувы - или норм правила?
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