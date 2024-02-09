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    Аленичев высказался о тренерских перспективах Мостового

    Дмитрий Аленичев порассуждал о том, сможет ли Александр Мостовой добиться успеха в тренерской работе.

    Александр Мостовой в 55 лет пошел учиться на тренера. Вы рады этому?

    – Конечно! Мы с Егором Титовым и с Андреем Тихоновым давно ему об этом говорили, что нужно обязательно попробовать, обладая таким богатым опытом.

    Давно надо было получать эту лицензию и искать команду. Саня, наверное, хочет начать сразу с команды РПЛ. Моe мнение, что можно попробовать и со Второй или Первой лиги.

    То, что Мостовой уже учится – это большое дело. Я желаю ему в ближайшее время все-таки закончить учебу и начать свою тренерскую профессиональную карьеру. Ему есть чему научить молодое поколение.

    • 55-летний экс-футболист начал обучение на тренера в академии РФС 21 августа.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.

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    Источник: Metaratings

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    09.02.2024 19:01
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    Krics
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