Аленичев высказался о тренерских перспективах Мостового

Дмитрий Аленичев порассуждал о том, сможет ли Александр Мостовой добиться успеха в тренерской работе.

– Александр Мостовой в 55 лет пошел учиться на тренера. Вы рады этому?

– Конечно! Мы с Егором Титовым и с Андреем Тихоновым давно ему об этом говорили, что нужно обязательно попробовать, обладая таким богатым опытом.

Давно надо было получать эту лицензию и искать команду. Саня, наверное, хочет начать сразу с команды РПЛ. Моe мнение, что можно попробовать и со Второй или Первой лиги.

То, что Мостовой уже учится – это большое дело. Я желаю ему в ближайшее время все-таки закончить учебу и начать свою тренерскую профессиональную карьеру. Ему есть чему научить молодое поколение.