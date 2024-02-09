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    Клопп оценил идею ввести синюю карточку в футболе

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к возможному появлению нового наказания в футболе.

    • Речь идет о синей карточке.
    • Ее намерены показывать игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.
    • Футболисты, получившие синюю карточку, будут удаляться с поля на 10 минут.

    «Думаю, мы должны сохранять игру настолько простой для судей, насколько это возможно. Введение новой карточки предоставит лишь еще больше возможностей ошибиться.

    На первый взгляд это не кажется хорошей идеей. Но на самом деле я не могу вспомнить, когда в последний раз от этих ребят исходила хорошая идея. Если она у них вообще когда-то была», – заявил Клопп.

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    Источник: Daily Mail

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    09.02.2024 18:18
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    Комментарии (7)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707493190
    Правильно сказал! Такие прощелыги как Спартак будут иметь больше возможностей для подкупа судей с введением таких карт
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    k611
    1707493359
    Согласен. Хрень какую-то придумали
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    Ziklop
    1707493736
    всем в футболе понятно, будет судейский беспредел, этож легко можно удалить три-4 игрока у соперника и так каждые 10 минут!
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    TIMOTHY
    1707493884
    Придумщики комерсы блин
    Ответить
    моэм
    1707576774
    Этакий тонкий намёк насколько судьи тупы....думаю если эти бараны со свистком "догонят" намёк Клоппа , то обидятся на правду о себе и затаскают его по судам.....хотя вряд ли им хватит ума что то понять ....ну тупые !!
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