Клопп оценил идею ввести синюю карточку в футболе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к возможному появлению нового наказания в футболе.

Речь идет о синей карточке.

Ее намерены показывать игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.

Футболисты, получившие синюю карточку, будут удаляться с поля на 10 минут.

«Думаю, мы должны сохранять игру настолько простой для судей, насколько это возможно. Введение новой карточки предоставит лишь еще больше возможностей ошибиться.

На первый взгляд это не кажется хорошей идеей. Но на самом деле я не могу вспомнить, когда в последний раз от этих ребят исходила хорошая идея. Если она у них вообще когда-то была», – заявил Клопп.