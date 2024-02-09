Нобель Арустамян: «Федун не горит желанием со мной общаться»

Журналист Нобель Арустамян рассказал о желании сделать интервью с бывшим президентом «Спартака» Леонидом Федуном.

– Тоже ярчайшая личность! Правда, не горит желанием со мной общаться.

– Почему?

– До Леонида Арнольдовича часто доносили информацию, что я едва ли не врагом его являюсь. Полная ерунда! Но вот образ сложился – будто я в оппозиции. Хотя когда-то критиковал Федуна вовсе не потому, что кто-то меня об этом просил.

– Где сейчас живет Леонид Арнольдович?

– Понятия не имею.