Нобель Арустамян: «Федун не горит желанием со мной общаться»

Журналист Нобель Арустамян рассказал о желании сделать интервью с бывшим президентом «Спартака» Леонидом Федуном.
– Тоже ярчайшая личность! Правда, не горит желанием со мной общаться.
– Почему?
– До Леонида Арнольдовича часто доносили информацию, что я едва ли не врагом его являюсь. Полная ерунда! Но вот образ сложился – будто я в оппозиции. Хотя когда-то критиковал Федуна вовсе не потому, что кто-то меня об этом просил.
– Где сейчас живет Леонид Арнольдович?
– Понятия не имею.
- В 2004–2022 годах Федун являлся президентом «Спартака», а также был председателем совета директоров.
- За этот период «Спартак» по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.