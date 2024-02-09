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    • Нобель Арустамян: «Федун не горит желанием со мной общаться»

    Нобель Арустамян: «Федун не горит желанием со мной общаться»

    Журналист Нобель Арустамян рассказал о желании сделать интервью с бывшим президентом «Спартака» Леонидом Федуном.

    – Тоже ярчайшая личность! Правда, не горит желанием со мной общаться.

    – Почему?

    – До Леонида Арнольдовича часто доносили информацию, что я едва ли не врагом его являюсь. Полная ерунда! Но вот образ сложился – будто я в оппозиции. Хотя когда-то критиковал Федуна вовсе не потому, что кто-то меня об этом просил.

    – Где сейчас живет Леонид Арнольдович?

    – Понятия не имею.

    • В 2004–2022 годах Федун являлся президентом «Спартака», а также был председателем совета директоров.
    • За этот период «Спартак» по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    09.02.2024 13:12
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