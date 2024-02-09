Зобнин прокомментировал жест Медведева по отношению к «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своей реакции на неприличный жест в отношении московского клуба со стороны председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

«Жест Медведева к «Спартаку»? Никак не отреагировал. Мы как-то можем поменять его отношение [к «Спартаку»]? Мы готовимся, нужно все на поле показывать. А рассказывать, кто кого изнасилует – не наше», – сказал Зобнин.