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    • Зобнин прокомментировал жест Медведева по отношению к «Спартаку»

    Зобнин прокомментировал жест Медведева по отношению к «Спартаку»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своей реакции на неприличный жест в отношении московского клуба со стороны председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

    «Жест Медведева к «Спартаку»? Никак не отреагировал. Мы как-то можем поменять его отношение [к «Спартаку»]? Мы готовимся, нужно все на поле показывать. А рассказывать, кто кого изнасилует – не наше», – сказал Зобнин.

    • В январе в одном из роликов «Зенита» в кадр попало, как Медведев поприветствовал Клаудиньо и спросил его о готовности к игре против «Спартака», ударив несколько раз ладонью по запястью.
    • Видео вызвало резонанс, а «Зенит» вскоре удалил ролик.

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    Источник: Sport24

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    09.02.2024 12:45
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    Комментарии (5)
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    andr45
    1707471954
    Обращать внимание на каждого провинциального п..дераста внимание нормально воспитанный человек не будет
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707472645
    Медведь просто показал, что Зенит делал, делает и будет делать с хряками. Надругаться по взрослому на поле, громя их. Гыгыгы
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    Скай
    1707475223
    стыдно за поведение этого быдлана и за бЗдинит в целом. Там где бЗдинит, там сразу начинает вонять.
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    WE ARE FOR PETER
    1707485175
    Зобнин скоро к джикии примкнет и поле твое будет во второй лиге спам 2, там будешь показывать Костроме свой класс
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