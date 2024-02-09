ФИФА прокомментировала сообщения о введении синей карточки

ФИФА сообщила, какой позиции касательно введения синей карточки будет придерживаться на собрании IFAB – Международного совета футбольных ассоциаций, который занимается правилами игры.

«ФИФА хотела бы прояснить, что сообщения о так называемой «синей карточке» на топ-уровнях футбола ошибочны и преждевременны.

Любые подобные испытания, если они будут реализованы, должны ограничиваться ответственным тестированием на более низких уровнях.

ФИФА будет придерживаться данной позиции при обсуждении вопроса на годовом общем собрании IFAB 2 марта», – говорится в сообщении организации.