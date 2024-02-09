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    • ФИФА прокомментировала сообщения о введении синей карточки

    ФИФА прокомментировала сообщения о введении синей карточки

    ФИФА сообщила, какой позиции касательно введения синей карточки будет придерживаться на собрании IFAB – Международного совета футбольных ассоциаций, который занимается правилами игры.

    «ФИФА хотела бы прояснить, что сообщения о так называемой «синей карточке» на топ-уровнях футбола ошибочны и преждевременны.

    Любые подобные испытания, если они будут реализованы, должны ограничиваться ответственным тестированием на более низких уровнях.

    ФИФА будет придерживаться данной позиции при обсуждении вопроса на годовом общем собрании IFAB 2 марта», – говорится в сообщении организации.

    • Сообщалось, что синяя карточка будет показана игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.
    • Футболисты, получившие синюю карточку, будут удаляться с поля на 10 минут.

    Источник: страница FIFA Media в соцсети X

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    09.02.2024 08:12
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    Комментарии (3)
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    ilichkadr
    1707457313
    Конечно ошибочны и преждевременны, поскольку голубой цвет во флаге лгбт отсутствует. Для начала к жёлтой и красной карточкам надо добавить зелёную.
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