ФИФА прокомментировала сообщения о введении синей карточки

ФИФА сообщила, какой позиции касательно введения синей карточки будет придерживаться на собрании IFAB – Международного совета футбольных ассоциаций, который занимается правилами игры.
«ФИФА хотела бы прояснить, что сообщения о так называемой «синей карточке» на топ-уровнях футбола ошибочны и преждевременны.
Любые подобные испытания, если они будут реализованы, должны ограничиваться ответственным тестированием на более низких уровнях.
ФИФА будет придерживаться данной позиции при обсуждении вопроса на годовом общем собрании IFAB 2 марта», – говорится в сообщении организации.
- Сообщалось, что синяя карточка будет показана игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.
- Футболисты, получившие синюю карточку, будут удаляться с поля на 10 минут.