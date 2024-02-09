Баринов ответил, есть ли у «Локомотива» яйца

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о характере команды.

«Голы в концовках? Чаще мы спасались от поражения, а не вырывали победы, что не очень хорошо. Неудачные игры тоже есть. Связано ли это с наличием в команде большого количества харизматичных игроков, таких как Дзюба, Тикнизян, Лантратов? Не выделял бы ни Артeма, ни Тики, ни себя, ни кого бы то ни было ещe. Это желание, характер всей команды, а не каких-то отдельных личностей. Надо брать в целом всю команду.

«Локомотив» сегодня – определeнно «команда с яйцами». То, что в концовке добавляем, это как раз результат нашей общей работы на сборах. Что зимой в Абу-Даби, что летом в Баковке, но никто не замечает этого, ведь пашем мы за закрытыми дверями», – сказал Баринов.