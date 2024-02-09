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    Баринов ответил, есть ли у «Локомотива» яйца

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о характере команды.

    «Голы в концовках? Чаще мы спасались от поражения, а не вырывали победы, что не очень хорошо. Неудачные игры тоже есть. Связано ли это с наличием в команде большого количества харизматичных игроков, таких как Дзюба, Тикнизян, Лантратов? Не выделял бы ни Артeма, ни Тики, ни себя, ни кого бы то ни было ещe. Это желание, характер всей команды, а не каких-то отдельных личностей. Надо брать в целом всю команду.

    «Локомотив» сегодня – определeнно «команда с яйцами». То, что в концовке добавляем, это как раз результат нашей общей работы на сборах. Что зимой в Абу-Даби, что летом в Баковке, но никто не замечает этого, ведь пашем мы за закрытыми дверями», – сказал Баринов.

    • Баринов – воспитанник клуба.
    • Он брал с ним РПЛ, Кубок России.
    • Сейчас «Локомотив» идет в таблице РПЛ 4-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.02.2024 00:22
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    Комментарии (24)
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    VVM1964
    1707427664
    "Локомотив» сегодня – определeнно команда с яйцами" ( ну один то давно ими засветил ) - А если учесть на сколько нонче подорожали яйца, то значит и стоимость игроков возросла !) Как бы это не отразилось в цене на железнодорожных билетах ( вот что я думаю )... )))
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707448973
    С яйцами повыше в таблице надо бы находится
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    СпорЦмен
    1707453813
    А почему у женских команд не спрашивают, есть ои у них пи*да?
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    Паровозов
    1707464760
    Зенаиду два раза за сезон обыграть, дорогого стоит.
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    Дядя Серёжа
    1707465016
    В вагоне-ресторане
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    Красногорск_Фан
    1707470043
    С яйцами щас все хотят быть. Судя по их дефициту и стоимости теперь предмет главных понтов в стране. На апрель - май игры с Динамо, Краснодаром, ЦСКА, Спартаком и в кубке. По итогам будет видно что там у Локо. Пока у Краснодара наиболее крепкие бычьи яйцы.
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