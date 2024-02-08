Итоги жеребьевки нового сезона Лиги наций

Состоялась жеребьевка группового этапа нового сезона Лиги наций. Он стартует в сентябре.
Состав групп выглядит так.
Лига А
Группа А1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.
Группа А2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.
Группа А3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.
Группа А4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.
Лига В
Группа В1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.
Группа В2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.
Группа В3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.
Группа В4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.
Лига С
Группа С1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.
Группа С2: Румыния, Косово, Кипр, победитель пары Литва – Гибралтар.
Группа С3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь.
Группа С4: Армения, Фарерские Острова, Северная Македония, Латвия.
Лига D
Группа D1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн.
Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра.