Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Итоги жеребьевки нового сезона Лиги наций

    Состоялась жеребьевка группового этапа нового сезона Лиги наций. Он стартует в сентябре.

    Состав групп выглядит так.

    Лига А

    Группа А1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.

    Группа А2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.

    Группа А3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.

    Группа А4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.

    Лига В

    Группа В1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.

    Группа В2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.

    Группа В3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.

    Группа В4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

    Лига С

    Группа С1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.

    Группа С2: Румыния, Косово, Кипр, победитель пары Литва – Гибралтар.

    Группа С3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь.

    Группа С4: Армения, Фарерские Острова, Северная Македония, Латвия.

    Лига D

    Группа D1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн.

    Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2024 21:04
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    qwertyйцукен
    1707415831
    А где Россия ? Наверное как самую сильнейшую сразу без игр в группе послали ...в финал. )))
    Ответить
    Avenger_93
    1707458759
    Чехов поменять на бритов и вся шушера будет вместе
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+