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    • Азмун – болельщикам «Зенита»: «Люблю вас, наши колхозники!»

    Азмун – болельщикам «Зенита»: «Люблю вас, наши колхозники!»

    Форвард «Ромы» Сердар Азмун передал привет болельщикам «Зенита». Игрок сборной Ирана выступал за петербургскую команду с 2019 по 2021 год.

    – Сердар, мы уточнили, будет интервью на английском или на русском – вы предложили попробовать на русском. Значит, не забываете язык?

    – Конечно, не забыл русский. Но когда я был в Германии и Лунев тоже был там, мы разговаривали на русском, сейчас тоже разговариваем на русском. Я никогда не забуду русский язык, конечно.

    – Мы очень рады вас видеть! Расскажите, как у вас дела? Вчера мы очень переживали за вас в полуфинале Кубка Азии. Поделитесь эмоциями.

    – Это футбол. Я всегда говорил, один раз мы можем выиграть, один раз можем проиграть. Но мы провели хороший матч вчера. Так бывает. Дай Бог, сыграем через четыре года. Посмотрим, что будет.

    – Вы приехали на матч «Зенита», встретились с главным тренером, с командой. Как впечатления, кого больше всего были рады видеть?

    – Я очень скучал по всем, честное слово. Врачи, игроки, персонал – по всем скучал. Конечно, по Сергею Богдановичу, потому что в России он мне очень помогал, я много забил голов и очень рад видеть всех. Дай Бог, мы еще увидимся.

    – Следите ли вы за «Зенитом»? Понятное дело, сложно, но успеваете ли смотреть, как дела у команды, как дела в чемпионате России?

    – Да, слежу за результатами, и, конечно, болею за «Зенит». Хочу, чтобы команда еще раз стала чемпионом. «Зенит» – всегда чемпион, кто-то устал уже, но я хочу этого (смеется). Потому что это суперпрофессиональная команда с хорошими игроками и персоналом – конечно, она должна стать чемпионом.

    – Скажете пару слов болельщикам «Зенита»?

    – Я передаю всем привет! Самое важное, что хочу сказать, что я очень скучаю по фанатам «Зенита». Я люблю вас, наши колхозники!

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    Источник: сайт «Зенита»

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    08.02.2024 19:27
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    Комментарии (15)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707409830
    Малком недавно в гости к Зениту приходил, теперь Азмун. Все вспоминают Зенит с теплотой. Гыгыгы
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707409887
    Ха-ха)) молодец Азмун что очень хорошо выучил слова колхозники)) без обид к тебе колхозник)
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    TIMOTHY
    1707410285
    Азмунище сила!) Тебе тоже привет!)
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    Дубина
    1707410451
    Вшивый колхоз! У Китая выграли.а условному Андерлехту или Ферербахче в одну колитку проиграл бы колхоз дыряво-блохастый)))
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    VVM1964
    1707411210
    Тебя тоже весь Зенит любил, но один человек "ОСОБЕННО" ! )))
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