Азмун – болельщикам «Зенита»: «Люблю вас, наши колхозники!»

Форвард «Ромы» Сердар Азмун передал привет болельщикам «Зенита». Игрок сборной Ирана выступал за петербургскую команду с 2019 по 2021 год.

– Сердар, мы уточнили, будет интервью на английском или на русском – вы предложили попробовать на русском. Значит, не забываете язык?

– Конечно, не забыл русский. Но когда я был в Германии и Лунев тоже был там, мы разговаривали на русском, сейчас тоже разговариваем на русском. Я никогда не забуду русский язык, конечно.

– Мы очень рады вас видеть! Расскажите, как у вас дела? Вчера мы очень переживали за вас в полуфинале Кубка Азии. Поделитесь эмоциями.

– Это футбол. Я всегда говорил, один раз мы можем выиграть, один раз можем проиграть. Но мы провели хороший матч вчера. Так бывает. Дай Бог, сыграем через четыре года. Посмотрим, что будет.

– Вы приехали на матч «Зенита», встретились с главным тренером, с командой. Как впечатления, кого больше всего были рады видеть?

– Я очень скучал по всем, честное слово. Врачи, игроки, персонал – по всем скучал. Конечно, по Сергею Богдановичу, потому что в России он мне очень помогал, я много забил голов и очень рад видеть всех. Дай Бог, мы еще увидимся.

– Следите ли вы за «Зенитом»? Понятное дело, сложно, но успеваете ли смотреть, как дела у команды, как дела в чемпионате России?

– Да, слежу за результатами, и, конечно, болею за «Зенит». Хочу, чтобы команда еще раз стала чемпионом. «Зенит» – всегда чемпион, кто-то устал уже, но я хочу этого (смеется). Потому что это суперпрофессиональная команда с хорошими игроками и персоналом – конечно, она должна стать чемпионом.

– Скажете пару слов болельщикам «Зенита»?

– Я передаю всем привет! Самое важное, что хочу сказать, что я очень скучаю по фанатам «Зенита». Я люблю вас, наши колхозники!