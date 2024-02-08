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    • Канчельскис вспомнил слова Лобановского о деньгах в футболе

    Канчельскис вспомнил слова Лобановского о деньгах в футболе

    Главный тренер кыргызстанского «Мурас Юнайтед», экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис сказал, часто ли молодые игроки выбирают играть в футбол, а не получать зарплату сидя на скамейке запасных.

    «Конечно, футболисты выбирают играть, иногда случается, и это уже хорошо. Деньги деньгами, а в футбол надо играть. Я сколько раз уже говорил, если футболист ставит на первое место деньги, он уже практически на 50% теряет свой имидж. Ты не должен думать о деньгах, ты должен думать о футболе.

    Ты для чего играл в футбол в детской спортивной школе? Тебе же не платили с самого детства такие деньги. Ты же постепенно к этому шел, шаг за шагом. Поэтому футболист должен всегда ставить на первое место футбол.

    Деньги… Деньги сами придут, как говорил Валерий Васильевич Лобановский. Играй в футбол, потом смотришь, образно говоря, машина прилипла, квартира прилипла.

    А когда деньги на первом плане, то таких футболистов практически не видно. Да, они могут вспыхнуть, сезон, два, а потом потухнут. Надо всегда ставить на первое место футбол», – сказал Канчельскис.

    • 55-летний Канчельскис в качестве главного тренера работал в «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе», «Юрмале», «Солярисе», «Навбахоре» из Узбекистана и студенческой сборной России, был ассистентом в нижегородской «Волге» и гендиректором в «Носте» и «Тоболе».
    • Ранее он предложил нападающему ЦСКА Федору Чалову отправиться играть в европейский чемпионат вместо перехода в «Зенит».

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    Источник: Metaratings.ru

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    08.02.2024 13:51
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