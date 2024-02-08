«Крылья» рассмотрят вариант с арендой форварда из Беларуси при наличии предложений

У «Крыльев Советов» нет предложений по аренде 20-летнего нападающего Егора Карпицкого. По данным журналиста Ивана Карпова, на 90% форвард останется в клубе.

В «Крыльях» нет задачи отправить игрока в аренду, а полноценный трансфер вообще не рассматривается. Карпицкого хотят оставить в системе клуба и давать игровую практику во второй команде. «Крылья» готов рассмотреть вариант с арендой при наличии настойчивого предложения.