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    • «Крылья» рассмотрят вариант с арендой форварда из Беларуси при наличии предложений

    «Крылья» рассмотрят вариант с арендой форварда из Беларуси при наличии предложений

    У «Крыльев Советов» нет предложений по аренде 20-летнего нападающего Егора Карпицкого. По данным журналиста Ивана Карпова, на 90% форвард останется в клубе.

    В «Крыльях» нет задачи отправить игрока в аренду, а полноценный трансфер вообще не рассматривается. Карпицкого хотят оставить в системе клуба и давать игровую практику во второй команде. «Крылья» готов рассмотреть вариант с арендой при наличии настойчивого предложения.

    • Карпицкий провел в этом сезоне 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу.
    • В октябре прошлого года он дебютировал за сборную Беларуси в матче отбора Евро-2024 с Румынией.

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    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    08.02.2024 12:50
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