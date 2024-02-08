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    • Легионер «Спартака» объяснил, почему не уехал из России после начала СВО

    Легионер «Спартака» объяснил, почему не уехал из России после начала СВО

    Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, почему остался в России весной 2022 года.

    Московский клуб подписал люксембургского футболиста в январе 2022-го.

    – Ты приехал в «Спартак» январе 2022 года. В феврале началась СВО, и многие легионеры буквально сбежали из России. Почему ты решил остаться?

    – Если поспешить, можно совершить бездумный поступок, принять непродуманное решение. Я никуда не торопился, был спокоен. Клуб постоянно разговаривал с нами и объяснял, что мы в безопасности. Для меня это было самым главным. Даже несмотря на всю эту ситуацию, я чувствовал и чувствую себя в Москве комфортно и безопасно. Поэтому решил остаться и продолжить заниматься любимым делом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2024 10:23
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    Комментарии (2)
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    SLADE2019
    1707377309
    Если бы ты еще квалифицированно своим делом занимался, то цены бы тебе не было.
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    ...уефан
    1707552311
    ...в Европе тебе такую же зарплату вряд ли в каком либо клубе будут платить...
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