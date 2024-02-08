Легионер «Спартака» объяснил, почему не уехал из России после начала СВО

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, почему остался в России весной 2022 года.

Московский клуб подписал люксембургского футболиста в январе 2022-го.

– Ты приехал в «Спартак» январе 2022 года. В феврале началась СВО, и многие легионеры буквально сбежали из России. Почему ты решил остаться?

– Если поспешить, можно совершить бездумный поступок, принять непродуманное решение. Я никуда не торопился, был спокоен. Клуб постоянно разговаривал с нами и объяснял, что мы в безопасности. Для меня это было самым главным. Даже несмотря на всю эту ситуацию, я чувствовал и чувствую себя в Москве комфортно и безопасно. Поэтому решил остаться и продолжить заниматься любимым делом.