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    Суперлига готовит иск к УЕФА на 3,5 миллиарда

    Организаторы Суперлиги Европы намерены судиться с УЕФА. В связи с этим готовится иск на сумму 3,5 миллиарда евро.

    УЕФА обвиняют в том, что их действия мешают запуску турнира, а это, в свою очередь, ведет к финансовым убыткам.

    Так, Суперлига упустила выгоду от телевизионных прав на показ матчей – убытки оцениваются в 0,7-1,2 млрд долларов.

    Кроме того, вклад спонсоров в случае более раннего запуска Суперлиги мог быть на 10 процентов больше текущего.

    А еще ставка по кредиту, данному банком JP Morgan, с 2021 года возросла с 2,8% до 6,3%, что привело к потере нескольких миллиардов евро.

    Источник: AS

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    07.02.2024 20:46
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    Комментарии (2)
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    LOKOfanatik19
    1707330432
    ВОт же блин, самое интересное еще впереди )
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    Oldtrafford83
    1707367755
    Правильно, топить надо этох шавок политических
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