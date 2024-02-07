Суперлига готовит иск к УЕФА на 3,5 миллиарда

Организаторы Суперлиги Европы намерены судиться с УЕФА. В связи с этим готовится иск на сумму 3,5 миллиарда евро.

УЕФА обвиняют в том, что их действия мешают запуску турнира, а это, в свою очередь, ведет к финансовым убыткам.

Так, Суперлига упустила выгоду от телевизионных прав на показ матчей – убытки оцениваются в 0,7-1,2 млрд долларов.

Кроме того, вклад спонсоров в случае более раннего запуска Суперлиги мог быть на 10 процентов больше текущего.

А еще ставка по кредиту, данному банком JP Morgan, с 2021 года возросла с 2,8% до 6,3%, что привело к потере нескольких миллиардов евро.